Santa Cruz tutvustab Heckler SL-i: kerget eMTB-d 150 mm reisiga

Santa Cruz on sisenenud kergekaaluliste elektriliste maastikurataste turule koos Heckler SL-i turuletoomisega. Sellel uuel rattal on 150 mm tagaratta käik ja see on mõeldud kogu mäe vastu võitlemiseks. See on varustatud Fazua Ride 60 mootoriga ja integreeritud 430 Wh akuga, mis annab tõuke mägedest üles. Heckler SL on suunatud neile, kes soovivad tõusudel saada rohkem trailrattalaadset kogemust koos väikese lisaabiga.

Fazua Ride 60 elektriline jalgrattamootor on Heckler SL-i keskmes, pakkudes maksimaalset pöördemomenti 60 Nm ja 450 W tippvõimsust. Mootor pakub kolme võimsuse seadistust – Breeze, River ja Rocket – mida saab Fazua rakenduses kohandada. Aku tööiga ja toiteseaded kuvatakse ülemise toruga LED-ekraanil, millel on ka USB-C-port seadmete laadimiseks.

Santa Cruz väidab, et väiksema ja kergema mootori ning 430 Wh akuga Heckler SL pakub sama ulatust kui 630 Wh akuga täisvõimsusega eMTB. Mitte-eemaldatav aku välistab vajaduse sulgurite või katete järele, mille tulemuseks on väiksema sisediameetriga kompaktne allatoru disain.

Heckler SL on saadaval viies suuruses, alates väikesest kuni eriti suureni, ja viies ehitusvalikus. Hinnad algavad 6,699 11,999 naelast ja ulatuvad XNUMX XNUMX naelani. Rahvusvaheline hinnakujundus on veel kinnitamata.

Üldiselt pakub Santa Cruzi Heckler SL sõitjatele kerget eMTB-valikut, millel on piisavalt jõudu ja ulatust, et vallutada mis tahes mäge, säilitades samal ajal traditsioonilise maastikuratta tunnetuse ja juhitavuse.

Mõisted:

– eMTB: elektriline maastikuratas, mis on varustatud mootoriga, mis abistab pedaalimist.

– Pöördemoment: jõu mõõt, mis paneb objekti ümber telje pöörlema.

– Wh: vatt-tund, akude ja elektrisüsteemide energia mõõtühik.

– USB-C: universaalse jadasiini (USB) liides, mis toetab kiiremat andmeedastust ja suuremat väljundvõimsust.

– LED: valgusdiood, elektroonikaseadmetes tavaliselt kasutatav valgusallika tüüp.

