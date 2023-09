Nintendo patent soovitab Joy-Coni triivimisprobleemi võimalikku lahendust

Nintendo hiljutine patenditaotlus näib viitavat sellele, et ettevõte uurib võimalusi Joy-Coni triivimise jätkuva probleemi lahendamiseks. Joy-Coni triivimine, masendav probleem, mille puhul Nintendo Switchi konsool registreerib kontrollerite fantoomliikumise, on olnud püsiv probleem alates konsooli turuletoomisest 2017. aastal. See on toonud kaasa ühishagisid ja ajendanud Nintendot tekitatud ebamugavuste pärast vabandama. oma klientidele.

11. mail esitatud ja Ameerika Ühendriikide patendiameti poolt 7. septembril avaldatud patenditaotluses pakutakse välja lahendus, mis hõlmab magnetorheoloogilise vedeliku kasutamist. See vedelik muudab viskoossust vastusena magnetväljadele ja muutub vastupidavaks, kui kontrolleri tööelementi nihutatakse. Teisisõnu, see tehnoloogia võib potentsiaalselt takistada Joy-Coni kontrollerite triivivat liikumist.

Kuigi patendis ei mainita selgesõnaliselt Joy-Coni triivimist, avaldas mängude kirjutaja ja juurdepääsetavuse kaitsja Laura Kate Dale lootust, et pakutav tehnoloogia lahendab probleemi. Ta pakkus välja ka võimaluse, et Nintendo tutvustaks tulevases konsoolis jõutagasiside analoogpulgad, mis on sarnased PlayStation 5-l leiduvatele. Dale rõhutas, kui oluline on teha need funktsioonid puuetega mängijatele juurdepääsetavaks, võimaldades need süsteemi tasemel välja lülitada.

Patenditaotlus on taaselustanud spekulatsioonid kuulujutud Nintendo Switch 2 kohta, mis võidakse avaldada 2024. aastal. Dale'i sõnul peaks uuendatud konsool pakkuma DLSS-stiilis ülesskaleerimise kaudu rohkem võimsust ning paremat kaadrisagedust ja eraldusvõimet. Dale avaldas ka lootust, et hüpoteetiline Switch 2 sisaldab juurdepääsetavuse funktsioone, mis on muudel konsoolidel standardseks saanud, nagu värvipimeduse filtrid ja juurdepääsetavuse sildid digipoes.

Ehkki pole veel näha, kas need patendiarengud toovad kaasa Joy-Con drifti püsiva lahenduse, on Nintendo jõupingutused probleemi lahendamiseks ja tulevaste konsoolide ja kontrollerite juurdepääsetavuse parandamiseks mängijate jaoks julgustavad märgid.

