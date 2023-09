Uus Nintendo kontrolleri patent soovitab Joy-Coni triivimisprobleemi lahendada

Ameerika Ühendriikide patendiameti hiljuti avaldatud patent näitab, et Nintendo võib kaaluda püsiva lahenduse leidmist pikaajalisele Joy-Coni triivimise probleemile. Joy-Coni triivimine on probleem, mille puhul Nintendo Switchi konsool reageerib Joy-Coni kontrollerite fantoomliikumisele. See probleem on Switchi omanikele valmistanud suurt pettumust alates konsooli 2017. aasta väljalaskmisest, mille tulemuseks on ühishagi ja Nintendo vabandus.

Patendis tehakse ettepanek kasutada "takistussektsiooni" magnetorheoloogilise vedelikuga, mis muudab viskoossust magnetvälja intensiivsuse alusel. See vedelik toimiks kontrolleri nihutamisel takistusena. Mängude kirjutaja ja juurdepääsetavuse kaitsja Laura Kate Dale avaldas lootust, et see patent tähendab, et Nintendo töötab Joy-Consi kallal, mis kasutavad triivimise vältimiseks magnetismi. Teised aga oletavad, et patent võib vihjata sellele, et Nintendo võtab kasutusele jõutagasiside analoogpulgad, mis on sarnased PS5 omadega.

Dale rõhutas ka puuetega mängijate jaoks süsteemitaseme juurdepääsuvõimaluste tähtsust. Kui Nintendo peaks lisama digitaalsesse poodi selliseid funktsioone nagu süsteemitaseme värvipimeduse filtrid ja juurdepääsetavuse sildid, muudaks see Switchi mängimise ligipääsetavamaks ja kaasavamaks.

Lisaks on patent tekitanud kuulujutte eeldatava Nintendo Switch 2 kohta, mis kuulujuttude kohaselt ilmub 2024. aastal. Spekuleeritakse, et Switch 2-l on täiustatud jõudlus ja DLSS-stiilis ülesskaleerimine, et suurendada kaadrisagedust ja eraldusvõimet.

Ehkki on veel näha, kas ja kuidas Nintendo patendis esitatud ideid ellu viib, on Joy-Coni triivi püsiva paranduse võimalus Switchi omanikele julgustav uudis. Nintendo pole patendi kohta veel ametlikku kommentaari andnud.

Allikas: Ameerika Ühendriikide Patendiamet