Forza Motorsport avalikustab eelseisvas väljaandes uue mängu- ja karjäärirežiimi

Turn 10 Studios esitles hiljuti Forza igakuise voo ajal 17 minutit mängumaterjali väga oodatud Forza Motorsport mängu jaoks. Seeria uus osa, lihtsalt pealkirjaga Forza Motorsport, lubab põnevaid uuendusi ja muudatusi, tähistades populaarse võidusõidumängude frantsiisi uut ajastut.

Mängu kaadrid sisaldasid mängu "Initial Drive", mis toimib sissejuhatava jadana, ja ka võistlusnädalavahetust Builder's Cupil. "Esialgne sõit" võimaldab mängijatel teha harjutusringi ümber Maple Valley ringraja Chevrolet Corvette E-Rayga, mis on üks mängu katteautodest. Täisliikluses liikudes peavad mängijad edukaks edasiliikumiseks valdama iga pöörde.

Pärast harjutusringi liiguvad mängukaadrid öövõistlusele väljamõeldud rajal Hakone. Seekord võtavad mängijad kontrolli No.01 Cadillac Racing V-Series.R, mängu teise katteauto üle. Pärast boksipeatust on mängijatel värsked rehvid, et suruda esikohale.

Video tutvustab ka mängu karjäärirežiimi, mida tuntakse Builders Cupina. Mängijad saavad valida kolme stardiauto vahel, sealhulgas 2019. aasta Subaru STI S209, 2018. aasta Honda Civic Type R ja 2018. aasta Ford Mustang GT. Mängumaterjalil on harjutussessioon Grand Oak Club Circuit'il, mis on veel üks uus väljamõeldud rada, mis annab mängijatele võimaluse tutvuda mängu füüsika ja käsitlemisega.

Kuigi mäng tutvustab mängijatele esialgu väljamõeldud vooluringe, näidatakse ka reaalseid ringe. Kui harjutusseanss on lõppenud, tervitatakse mängijaid põneva võidusõiduga, mis hõlmab 24 autot, millest igaüks läheneb esimesele kurvile ainulaadselt.

Forza Motorsport kasutab selle versiooni puhul ainulaadset lähenemist, jättes kõrvale eelmistes osades esinenud numbrite jada. Selle eesmärk on määratleda seeria uuesti "autode edenemise" mänguna, nihutades fookuse autode kogumiselt sõidukite valdamisele automeisterlikkuse tasemega seotud uuenduste kaudu. See kõrvalekalle traditsioonilisest võidusõidumängude disainist on põnev muutus, mis kõlab selle žanri fännide seas.

Forza Motorsport ilmub Xbox Series X|S ja PC platvormidele 10. oktoobril 2023. See on saadaval Xbox Game Passis ja PC Game Passis selle käivitamise päeval.

