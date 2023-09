Riigikassa avaldab digitaalsete varadega seotud tehingute aruandluse kavandatud eeskirjad

Kavandatavate määruste avaldamist, mis selgitavad teabe aruandlust ja digitaalsete varade tehingute aluste määramise reegleid infrastruktuuriinvesteeringute ja töökohtade seaduse (IIJA) alusel, on peetud positiivseks sammuks krüptoökosüsteemi mõistmisel. Peaaegu kaks aastat tagasi jõustunud IIJA kehtestas digitaalsete varade tehingute aruandlusnõuded, mille eesmärk on määrata kindlaks vastutus IRS-ile ja krüptovaluuta klientidele teabe edastamise eest. Siiski tõstatati muret seaduseelnõus sisalduva digitaalsete varade maaklerite määratluse laiaulatuslik ulatus.

Nende probleemide lahendamiseks lükkas IRS digitaalvara maakleri sätete rakendamise edasi kuni lõplike määruste väljaandmiseni. Lõpuks avaldati augusti lõpus kavandatavad määrused, et anda selgitusi selle kohta, mida IRS maakleritelt ootab. Määruste eesmärk on lihtsustada maksuaruandluskoormust, kehtestades raamistiku, mille kohaselt saavad üksikisikud oma maaklerilt vormi, milles on üksikasjalikud andmed nende tehingute ja tulude või kahjude kohta maksustamise eesmärgil.

Kavandatavates määrustes määratletakse digitaalsete varade maaklerid kui kõik isikud, kes osutavad digitaalsete varade müüki hõlbustavaid teenuseid, tingimusel et neil on vahendid müüva poole isiku ja tehingu olemuse teadasaamiseks. Tsentraliseeritud börsid on ootuspäraselt hõlmatud määratlusega. Digitaalsete varade rahakoti pakkujate ja detsentraliseeritud finantsprotokollide osas valitseb aga ebakindlus. Erinevus seisneb autonoomia astmes ja inimliku järelevalve puudumises.

Rahakoti pakkujaid, kes piirduvad privaatsete ja avalike võtmete pakkumisega, ei peeta maakleriteks. Kui nad aga pakuvad täiendavaid kauplemisteenuseid, võivad nad kuuluda maakleri määratluse alla. Määrustega kehtestatakse ka detsentraliseeritud protokollide autonoomia määramiseks mitmefaktoriline test. Seda testi kommenteeritakse avalikult 60-päevase kommenteerimisperioodi jooksul.

Kavandatavatest määrustest puudub eriti mainimine digitaalsete varade tehingute aruandluse konkreetse vormi kohta. Siiski arvatakse, et maaklerite poolt nõutavate andmepunktide hõivamiseks võetakse kasutusele uus vorm. Määrused rakendavad aruandlusnõudeid aja jooksul, et edendada vabatahtlikku järgimist, enne kui jõustatakse kohustusliku brutotulu ja korrigeeritud kulubaasi aruandlus.

Kavandatavaid regulatsioone on üldiselt tervitatud kui positiivset arengut maksumaailmas, mis toob selgust nii maksumaksjate kui ka IRS-i jaoks mõnevõrra väljakutseid pakkuvasse ruumi. Määrused on kooskõlas ka riigikassa lähenemisviisiga muudes valdkondades, näiteks pangasaladuse seaduses.

Avalik eeskirjade koostamise kuulamine on kavandatud 7. novembrile ning järgmisel päeval on võimalik korraldada teine ​​ärakuulamine, et mahutada palju esinejaid. Määruste eesmärk on luua kindel alus digitaalsete varade tehingutest aruandluseks ja tagada maksukuulekuse järjepidevus krüptoökosüsteemis.

Mõisted:

– Infrastruktuuriinvesteeringute ja töökohtade seadus (IIJA): 2021. aasta novembris jõustunud õigusaktid, mis kehtestavad digitaalsete varade tehingute aruandluse nõuded.

– Digitaalsete varade maakler: isik või juriidiline isik, kes pakub klientidele digitaalsete varade müüki hõlbustavaid teenuseid.

