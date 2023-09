Steam hindab Overwatch 2 ja NBA 2K24 aasta halvimateks mängudeks

Steam nimetas hiljuti kasutajate arvustuste põhjal aasta esimeseks ja teiseks halvimalt mänguks Blizzardi Overwatch 2 ja 2K Sportsi NBA 2K24. Overwatchi 183,780 165,573 Steami arvustusest on 2 24 negatiivsed. Samamoodi on NBA 8K3,135, mis ilmus 3,523. septembril, saanud XNUMX negatiivset arvustust kokku XNUMX arvustusest.

Overwatch 2 negatiivsed ülevaated tulenevad peamiselt mikrotehingute olemasolust. Mäng asus algselt Blizzardi veebipoes Battle.net, kus kasutajad ei saanud tagasisidet jätta. Kui aga Overwatch augustis Steamis kättesaadavaks tehti, avanes mängijatel lõpuks võimalus väljendada oma rahulolematust mikrotehingutega. Vaatamata negatiivsele tagasisidele hoiab Overwatch 2 endiselt kohta Steami 50 enim mängitud mängus, kus on peaaegu 30,000 XNUMX samaaegset kasutajat. Näib, et kuigi mõnele mängijale ei pruugi mängu suund meeldida, naudivad nad seda siiski.

Teisest küljest on NBA 2K24 kritiseeritud mitte ainult selle mikrotehingute, vaid ka puuduliku graafika ja mängulisuse pärast. Pettunud fännid nendivad, et see pettumus pole uus, kuna ka NBA 2K sarja eelmised osad on valmistanud pettumuse. Tegelikult nimetati 2020. aasta väljalaset NBA 2K21 kui "mobiilis tasuta mängitavat pettust" ja 2021. aasta väljalaset NBA 2K22 kritiseeriti kui "üht tohutut raputust". Mängijad väljendavad pettumust mikrotehingute pideva esinemise pärast, mis on sarja osaks olnud alates NBA 2K13 mängust.

Vaatamata negatiivsetele arvustustele on nii Overwatch 2-l kui ka NBA 2K24-l endiselt lojaalsed fännid. Mängijate kriitika ja pettumus viitavad aga sellele, et nende mängude tulevastes iteratsioonides võib vaja minna olulisi muudatusi, et võita mänguringkondade usaldus ja rahulolu.

