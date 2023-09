NBA 2K24 saab arvutimängijatelt tagasilöögi, sellest saab Steamis halvimalt hinnatud mäng

Hiljuti välja antud NBA 2K24, 2K arendatud pikaajalise korvpallisarja uusim osa, on PC-mängijate poolt tugeva kriitika osaliseks saanud, mille tulemuseks on negatiivsete arvustuste sissevool Steamis. Selle tulemusena on mäng Steam 2 andmetel nüüd platvormi halvimalt hinnatud mäng, mis jääb Overwatch 250 järel.

Vastureaktsioon tuleneb asjaolust, et NBA 2K24 arvutiversioon põhineb mängu PlayStation 4 ja Xbox One versioonidel, mitte arenenumatel PlayStation 5 ja Xbox Series X/S versioonidel. See otsus on jätnud PC-väljaande visuaalselt puuduliku ja märkimisväärsete täiustusteta võrreldes eelmise aasta väljalaskega. Lisaks puuduvad arvutiversioonis teatud funktsioonid, mis on mõeldud ainult uuematele konsooliversioonidele.

Näiteks tõstab mängu ametlik veebisait esile sellised funktsioonid nagu ProPLAY, mis ühendab NBA 2K24 mänguga sujuvalt tõelisi NBA kaadreid, samuti isikupärastatud karjäärirežiimi The W. Kahjuks on need funktsioonid saadaval ainult PlayStation 5 ja Xboxi mängijatele. X/S-seeria, jättes arvutimängijad end kõrvalejäetuna tundma.

Steami ülevaated väljendavad mängijate jagatud pettumust. Paljud märgivad, et mänguviis ja animatsioonid jäävad eelmiste iteratsioonidega võrreldes suures osas muutumatuks. Üks mängija nendib: "Peamenüü ja pargi tekstuurid näevad endiselt väga odavad välja nagu alati." Teises ülevaates rõhutatakse arvutiversiooniga tehtud jõupingutuste puudumist, võrreldes seda konsooliväljaandega ja väljendades pettumust kasutamata võimaluste pärast, et see järgmise põlvkonna versioonidega samale tasemele jõuda.

Kriitika on suunatud ka mikrotehingute kaasamisele NBA 2K24 mängu, mille eest mängijad on juba täishinna tasunud. Negatiivsetes kommentaarides platvormidel nagu Reddit mainitakse, kuidas mäng kasutab erinevaid mikrotehingute taktikaid, suurendades veelgi mängijate rahulolematust.

Praeguse seisuga ei ole 2K tegelenud arvutiversiooniga seotud probleemidega ega andnud teavet võimalike uuenduste kohta mängu täiustamiseks.

