NASA kosmosestardisüsteemi raketi kulusid kritiseeritakse kui jätkusuutmatut ja taskukohast

NASA Space Launch System (SLS) rakett, mis on agentuuri Artemis Kuu programmi ülioluline komponent, on pälvinud üha suuremat kriitikat selle hüppeliselt kasvavate kulude pärast. Valitsuse aruandlusameti (GAO) aruanne näitas, et SLS-i programm on ületanud eelarve 6 miljardi dollari võrra ning seda peetakse jätkusuutmatuks ja taskukohaseks.

16. novembril 2022. aastal Artemis 1 missiooniks startinud SLS-raketi eesmärk on saata meeskonnaga Orioni kosmoselaev ümber Kuu ja hõlbustada lõpuks esimest meeskonnaga maandumist Kuu pinnale. GAO raport süüdistas NASA-d aga läbipaistvuse puudumises programmi tegelike kulude osas. Ta rõhutas, et NASA ei kavatsenud mõõta tootmiskulusid, et jälgida SLS-raketi taskukohasust, hoolimata plaanidest jätkata mitme komponendi tootmist tulevaste startide jaoks.

Aruandes kritiseeriti NASA selle eest, et see ei kehtestanud Artemise programmi kulude ja ajakava lähtejooni, vaid tugines tootmis- ja tegevuskulude jooksvale 5-aastasele hinnangule. Sellest tulenevalt ei jälgitud Artemis 1 käivitamise järgseid jooksvaid tootmiskulusid ja muid kulusid tähelepanelikult.

Iga SLS-raketi prognoositav maksumus on Artemis 144 kaudu ületanud eelarvet 4 miljoni dollari võrra, mille tulemuseks on üks Artemise start maksab vähemalt 4.2 miljardit dollarit. NASA ametnikud tunnistasid, et praegune kulutase on nende Artemise missioonide jaoks taskukohane ja jätkusuutmatu.

Kulude vähendamiseks rakendab NASA selliseid strateegiaid nagu lennugraafiku stabiliseerimine, õppimiskõvera tõhususe saavutamine, innovatsiooni soodustamine ja omandamisstrateegiate kohandamine. Agentuur kaalub ka SLS-i käitamist käivitusteenuse mudeli alusel, kus ta ostaks töövõtjalt tulevased käivitamised ja kandevõime.

SLS-raketi tulevik on NASA kavandatud Kuule naasmise seisukohalt ülioluline, kuid selle taskukohasuse ja tõhususe tagamiseks võivad olla vajalikud muudatused. NASA ei ole veel määratlenud konkreetseid programmitaseme kulude kokkuhoiu eesmärke ja hindab endiselt oma kulude vähendamise strateegiate mõju.

