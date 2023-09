NASA tunnistab SLS-programmi taskukohasuse probleeme, ütleb GAO

NASA ametnikud on avalikult tunnistanud, et Space Launch System (SLS) programm on USA valitsuse vastutusameti (GAO) raporti kohaselt taskukohane. SLS on NASA võimsaim rakett, mille esimene start toimub novembris 2022. Agentuur on investeerinud miljardeid dollareid järgnevate missioonide, sealhulgas meeskonnaga Kuule lendude arendamisse.

GAO on väljendanud muret SLS-i hõlmava Artemise programmi jooksvate kulude pärast. Kuigi tootmis- ja tegevuskulude kohta on tehtud hinnanguid ja eelarvetaotlusi viie aasta jooksul, leidis GAO, et need meetmed ei jälginud tõhusalt kulusid missioonipõhiselt. Järelevalve puudumine tähendab, et kalkulatsioonid ja eelarvetaotlused ei peegelda aja jooksul kulusid täpselt.

NASA taotles 11.2. eelarveaastaks märkimisväärset 2024 miljardi dollari suurust eelarvet, et toetada SLS-i programmi kuni 2028. eelarveaastani, lisaks juba arendustegevuseks kulutatud 11.8 miljardile dollarile. NASA kõrgemad ametnikud tunnistavad aga ise, et programm ei ole oma praeguse kulutaseme juures jätkusuutlik, ületades kavandatavate Artemise missioonide jaoks olemasolevaid vahendeid.

Nende taskukohasusega seotud probleemide lahendamiseks vaatab NASA üle oma ostustrateegiad ja töötab lennugraafiku stabiliseerimiseks. Käivitamiskuupäevade ja -kohtadega seotud ebakindlus raskendab kulude prognoosimist. Viivitused ja kulude ületamised on olnud SLS-programmi jaoks püsivad väljakutsed ning näib, et need probleemid tekitavad ka lähitulevikus probleeme.

Allikas: USA valitsuse vastutusamet (GAO)