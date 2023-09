Warner Bros Games paljastab uue Mortal Kombat 1 treileri, kus osaleb Jean-Claude Van Damme

Warner Bros Games avalikustas Mortal Kombat 1 uue treileri, mis tutvustab Jean-Claude Van Damme'i lisamist tegelase Johnny Cage'i erilise alternatiivse nahana. Selle uue naha saavad avada mängijad, kes ostavad mängu Premium Editioni.

Teade tuli vahetult pärast seda, kui van Damme'i kaadreid näidati intervjuu ajal Mortal Kombati sarja kaasautori Ed Booniga. Boon paljastas, et Van Damme mängu kaasamine oli unistuste täitumine, väites, et idee sündis algselt esimese Mortal Kombati mängu väljatöötamisel.

Boon selgitas: "Meie eesmärk oli teha Van Damme: The Arcade Game. Tegelikult tahtsime mängus näha sõnu "Van Damme". Pöördusime tema meeskonna poole, kuid erinevatel põhjustel see toona ei õnnestunud. Seekord läksime aga loosi ja saime ta lõpuks pardale. Meil on tema hääl ja temast saab Johnny Cage'i tegelane. See on meie jaoks absoluutne täisringi hetk.

Lisaks Van Dammele teatati hiljuti ka Megan Fox esinemisest Mortal Kombat 1-s tegelaskuju Nitara näo ja häälena.

Väga oodatud mäng peaks ilmuma 19. septembril 2023 ning see on saadaval PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switchi ja PC kaudu Steami ja Epic Games Store'i kaudu.

