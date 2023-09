Valve'i müsteeriumiseade saab Lõuna-Koreas sertifikaadi

Valve sai hiljuti Lõuna-Koreas avalikustamata seadme jaoks sertifikaadi, jättes mängijad selle eesmärgi üle spekuleerima. 28. augusti sertifikaadist selgub, et seadmel on spetsiifilised vähese energiatarbega juhtmevabad võimalused, sealhulgas 5 GHz WiFi.

Kuigi detaile napib, kaaluvad entusiastid erinevaid võimalusi. Mõned usuvad, et see võib olla värskendus Valve's Steam Deckile, käeshoitavale mänguseadmele, millel on juba WiFi-võimalused. Teised spekuleerivad, et see võib olla kuulujutud Deckardi VR-peakomplekt, millel on varasemate patentide kohaselt eraldiseisev režiim.

Sertifikaat ei anna piisavalt teavet seadme olemuse lõplikuks kindlaksmääramiseks. Hiljutised arengud viitavad aga sellele, et Valve töötab aktiivselt SteamVR Linuxi jaoks täiustamise nimel, sütitades spekulatsioone, et see sertifikaat võib olla samm nende virtuaalreaalsuse lipulaeva Indexi järeltulija poole.

Huvitaval kombel avastas Brad Lynch uurimise käigus parooliga kaitstud Valve Galileo-spetsiifilise Steam OS-i peegli. See lisab veelgi hoogu spekulatsioonidele, et Valve alustab uusi ettevõtmisi.

Praeguse seisuga pole Valve ametlikke teadaandeid teinud, jättes mänguringkonna pikisilmi rohkem üksikasju ootama. Ainult aeg näitab, milline Valve'i salaseade lõpuks saab.

