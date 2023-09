Veronica Beard korraldab moenädala õhtusöögi restoranis Fotografiska

Veronica Beard võõrustas hiljuti moenädala õhtusööki Fotografiska restoranis Veronika, hetke, mida bränd oli pikisilmi oodanud kolm aastat. Õhtusöök korraldati kaubamärgi sügiskampaania auks ja seda korraldasid Veronica Beardi kaasasutajad Veronica Miele Beard ja Veronica Swanson Beard koos Laura Browniga. Üritusel osalesid sellised märkimisväärsed külalised nagu Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine ja Sutton Foster.

Restorani fuajeed kaunistasid virnad trükitud ajalehtedega, mis sisaldasid kampaaniapilti ja brändi sügismantrat: "Uudsed uudised: naised tahavad riideid, mida nad saaksid ka kanda." Üks külalistest Mindy Kaling väljendas oma imetlust kaubamärgi üle, öeldes, et tema arvates on rõivad meelitavad ja sobivad ideaalselt tema kirjaniku ja esineja elustiiliga.

Pärast õhtusöögi pearooga saabusid igasse lauda teenindajad võtmerõngaste hõbevaagnatega. Neid võtmehoidjaid sai „mantlikontrollis“ lunastada Veronica Beardi embleembleiseri vastu, mis on varustatud monogrammilise taskuruuduga. Külalised, kes soovivad brändilt rohkem tükke soetada, võivad nädala lõpus külastada SoHo butiiki, kus Laura Brown korraldab heategevuslikku ostuüritust AIDSi mittetulundusühingu (Red) kasuks.

Õhtusöögi ajal esines Veronica Swanson Beard ruumiga ja rõhutas, et bränd on keskendunud hea väljanägemise, hea enesetunde ja hea tegemisele. Ta avaldas tänu praeguse hetke ja võimaluse eest sügishooaega tähistada. Veronica Miele Beard kordas seda tunnet, kinnitades, et nad usuvad, et on oluline panna teised end hästi tundma, samas ka hea välja nägema ja head tegema.

Üldiselt oli Veronica Beardi moenädala õhtusöök Veronikas pidulik sündmus, mis tutvustas brändi sügiskampaaniat ja tõi kokku märkimisväärsed külalised moe- ja meelelahutustööstusest.

