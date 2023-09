Tutvustame Xbox Mastercardi: krediitkaart mänguhuvilistele

Microsoft on valmis tooma mänguhuvilistele mõeldud põneva uue toote – Xbox Mastercardi. See Barclaysi väljastatud aastatasuta krediitkaart, mis on saadaval ainult USA-s Xboxi testijatele, pakub mängijatele ainulaadset võimalust teenida punkte, mida saab lunastada Xboxi mängude ja lisandmoodulite eest.

Erinevalt Microsoft Rewardsist toimib Xbox Mastercard eraldi preemiasüsteemina. Kaardiomanikud saavad teenida ühe kaardipunkti iga kulutatud 1 dollari eest, kusjuures 1,500 kaardipunkti võrdub 15-dollarise kinkekaardiga, mida saab lunastada Microsofti Xboxi veebipoes. Lisaks on Xbox Mastercardi omanikel võimalus teenida viis punkti iga 1 dollari eest, mis kulutate Microsoft Store'i veebipoes sobivatele toodetele, ning kolm punkti iga voogedastusteenustele (nt Netflix ja Disney Plus) ning kohaletoimetamisteenustele (nt Grubhub ja) kulutatud 1 dollari eest. DoorDash.

Eksklusiivsed soodustused on saadaval ka uutele kaardiliikmetele. Lisaks Xbox Game Pass Ultimate kolmekuulisele tellimusele saavad nad pärast esimese ostu sooritamist teenida 5,000 punkti (vastab 50 dollari väärtusele) boonust. Selle kolmekuulise liikmelisuse saab kinkida isegi sõpradele või perele.

Xbox Mastercardil on mitu disainivalikut ja seda saab isikupärastada ainulaadse mängumärgiga. Alates 21. septembrist saavad Xbox Insiders USA mandriosas, Alaskal ja Hawaiil hakata seda põnevat krediitkaarti taotlema.

Väärib märkimist, et see on esimene kord enam kui kümne aasta jooksul, mil Microsoft pakub Xboxi krediitkaarti. Varem andis ettevõte Xbox Live'i tellijatele 2005. aastal tasuta Xbox Live Diamond püsikliendikaardi, mis pakkus osalevate jaemüüjate juures allahindlusi. Sonyl on ka sarnane krediitkaart, PlayStationi krediitkaart, mis võimaldab kasutajatel mänguga seotud ostude eest punkte koguda.

Xbox Mastercard on uuenduslik viis, kuidas mängijad saavad oma lemmikhobiga tegeledes preemiaid teenida. Selle hulga eeliste ja eksklusiivsete pakkumistega krediitkaart on Ameerika Ühendriikide mänguhuviliste seas väga ihaldatud.

