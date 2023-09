Windowsi kolmandate osapoolte printeridraiverite järkjärguline lõpetamine: mida peate teadma

Microsofti hiljutise tugidokumendi kohaselt kavatseb Windows kolmandate osapoolte printeridraiveritest järk-järgult loobuda. Ettevõte kavatseb tugineda universaalsele "klassi draiverile", mis toetab selliseid standardeid nagu Interneti-printimisprotokoll (IPP) ja mida toetab Mopria Alliance. See muudatus peaks toimuma järk-järgult, alates 2025. aastast.

Esialgu lõpetab Microsoft uute kolmanda osapoole printeridraiverite aktsepteerimise Windows Update'is. Olemasolevate draiverite värskendused on endiselt lubatud, kuid uutel printeritel pole enam võimalust kohandatud kolmanda osapoole draivereid lisada. Aastaks 2026 kasutavad kõik Windowsi arvutiga ühendatud printerid vaikimisi sisseehitatud klassi draiverit, isegi kui kolmanda osapoole draiver on olemas. Ja alates 2027. aastast on Windows Update'is lubatud printeridraiveritele ainult turvalisusega seotud parandused.

Kasutajatel, kes loodavad vanemate, ilma Mopria või IPP-toeta printerite toetamiseks kolmandate osapoolte draiveritele, pole põhjust muretsemiseks. Olemasolevad draiverid töötavad edasi ja neid saab installida Windows Update'ist või käsitsi alla laadida. Microsoft jätkab ka uute printeridraiverite allkirjastamist oma Windowsi riistvara ühilduvusprogrammi raames, kuigi neid draivereid pärast 2025. aastat Windows Update'i ei lisata.

See nihe kolmandate osapoolte draiveritelt on Windowsi ökosüsteemi jaoks positiivne areng. Selle asemel, et tegeleda ülespuhutud ja sageli ebausaldusväärsete draiveritega, millel puuduvad õigeaegsed värskendused, saavad kasutajad kasu klassi draiveri lihtsusest ja ühilduvusest. See üksainus draiver suudab hallata erinevaid sarnase funktsionaalsusega seadmeid, tagades, et vanemad printerid jäävad tööle ka uuemate tarkvaraväljaannetega. Printeritootjad saavad siiski toetada erifunktsioone Windowsi poes saadaolevate valikuliste prinditoe rakenduste kaudu.

Väärib märkimist, et Microsofti kolmandate osapoolte draiverite järkjärguline lõpetamine peegeldab olemasolevaid valdkonna suundumusi. Enamik kaasaegseid printereid toetab juba Mopriat ja neil on integreeritud tugi IPP-le alates 2010. aastate algusest. Apple astus sarnaseid samme, tühistades 2019. aastal kolmandate osapoolte macOS-i printeridraiverid IPP-põhise AirPrinti kasuks.

Kuigi üleminek klassi draiveritele pakub paremat ühilduvust, ei kõrvalda see kõiki printeriga seotud pettumusi. Tõenäoliselt püsivad sellised probleemid nagu fantoompaberiummistused, võrguühenduse katkemine, patenteeritud tindinõuded ja skanneri piirangud. Kolmandate osapoolte draiveritest eemaldumine on aga samm õiges suunas sujuvama ja stabiilsema printimiskogemuse suunas.

Allikad:

