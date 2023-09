Xboxi digitaalsaade Tokyo mängunäitusel, et tutvustada Xboxi ja Bethesda edusamme

By

Tokyo Game Show läheneb kiiresti ja Xboxi fännid on põnevil 21. septembriks kavandatud Xbox Digital Broadcasti pärast. Eelmisel aastal tegi Microsoft selle ürituse ajal mitu põnevat teadaannet ja tundub, et see aasta ei erine.

Xbox Wire'i teadaande kohaselt pakub Xbox Digital Broadcast Xboxi ja Bethesda "edenemisvärskendusi". Kuna Xbox Game Studios bänneri all arendatakse praegu arvukalt mänge, ootavad fännid uusi pilguheite väga oodatud mängudele, nagu Avowed, Fable ja Hellblade 2.

Lisaks on oodata, et Turn 10 avalikustab Forza Motorspordi treileri, kuna mäng peaks ilmuma Xbox Series X|S-ile 10. oktoobril. Mis puutub Bethesda Softworksi, siis fännid hoiavad Wolfenstein III paljastamiseks pöialt. , kuid Starfieldi ja Elder Scrolls Online'i värskendused on tõenäolisemad.

Microsoft lubab üritusel "loominguliselt mitmekesist mängude kogumit", rõhutades Jaapani loojate pealkirjade kaasamist. Xboxi turundusjuht Jerret West väljendas põnevust Xbox Game Passi uute mängude jagamise üle, rõhutades platvormi pidevat kasvu koos Aasia meeskondade sisuga.

Xboxi fännid ootavad Tokyo Game Show Xboxi digitaalsaadete ajal hulgaliselt põnevaid teadaandeid ja värskendusi. Olge kursis viimaste uudistega!