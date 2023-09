Uus Astral Purple Xboxi juhtmevaba kontroller on nüüd saadaval ettetellimiseks

Microsoft annab välja Xboxi juhtmevaba kontrolleri uue värvivariandi nimega Astral Purple. Kontrolleril on sügavlilla esikorpus, sobivad pöidlad ja nupud ning valge tagakülg. Päästikud, kaitserauad ja D-padi on mustad. Mängijad, kes otsivad uut Xboxi kontrollerit ja armastavad lillat värvi, saavad nüüd Microsoft Store'ist ette tellida Astral Purple'i kontrolleri, mille hind on 64.99 $ / 59.99 naela. Eeldatakse, et see käivitatakse 19. septembril.

Microsoft on viimase aasta jooksul tutvustanud Xboxi kontrollerite jaoks erinevaid uusi värvikujundusi. Mõned varasemad versioonid hõlmavad Sunkissed Vibesi kontrollerit, Stormcloud Vapor kontrollerit ja Velocity Greeni kontrollerit. Kõige unikaalsem ja ebatavalisem kontroller, mida Microsoft pakkus, oli aga pitsalõhnaline TMNT kontroller.

Mängijad ja Xboxi fännid hindavad võimalust lisada juhtmevaba Xboxi kontrolleriga Astral Purple oma mänguseadistusse lillat värvi. Esteetiliselt meeldiva disainiga pakub Microsoft jätkuvalt erinevaid värvivalikuid, mis vastavad individuaalsetele eelistustele. Kontrolleri ettetellimine tagab, et fännid on esimeste seas, kes omavad seda Xboxi kontrollerivaliku uut täiendust.

