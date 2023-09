Microsoft katab õigusliku kahju hüvitamise AI-ga loodud sisu autoriõiguste rikkumise nõuete eest

By

Microsoft on teatanud, et võtab vastutuse oma tehisintellekti (AI) tooteid kasutavate klientide nimel juriidiliste kahjude eest, kui neile esitatakse kohtusse selliste süsteemide loodud väljundi autoriõiguste rikkumise hagi. Ettevõte teatas, et katab võimalikud juriidilised riskid, mis tulenevad kolmandate isikute nõuetest, kuni kliendid kasutavad tema toodetes sisseehitatud "kaitsepiirdeid ja sisufiltreid".

Generatiivse tehisintellekti tehnoloogia laialdasema kasutamisega on tekitatud muret nende süsteemide võime pärast luua sisu ilma algsetele autoritele nõuetekohaselt viitamata. Microsoft, mis tugineb oma kasvus suuresti GenAI-le ja on lisanud selle tehnoloogia erinevatesse toodetesse, nagu pilveteenused, otsing ja ettevõtte tootlikkuse tarkvara, püüab neid probleeme lahendada ja tugevdada usaldust tehisintellekti kasutamise vastu.

Ettevõtte Copilot Copyright Commitment laiendab konkreetselt olemasolevat intellektuaalomandi hüvitise katvust autoriõiguse nõuetele, mis on seotud Microsofti tehisintellekti toega assistentide Copilots ja Bing Chat Enterprise kasutamisega. Selle katvuse pakkumisega püüab Microsoft vähendada tõenäosust, et tehisintellekt tagastab õigusi rikkuva sisu, ja kaitsta oma kliente võimalike õiguslike tagajärgede eest.

Microsofti keskendumine AI-tehnoloogiale näitab tema pühendumust innovatsiooni piiride nihutamisele ja klientide abistamisele erinevates tööstusharudes. Selle lubadusega katta autoriõiguste rikkumise nõuetest tulenevaid õiguskahju, püüab ettevõte pakkuda kasutajatele turvalisemat ja turvalisemat keskkonda tehisintellekti tehnoloogia võimalustest kasu saamiseks.

Allikad:

- Puudub