Microsoft Surface Duo ei saa enam tarkvaravärskendusi

2020. aasta septembris välja antud Microsoft Surface Duo on jõudnud oma tarkvarauuenduse teekonna lõppu. Praeguse seisuga ei saa seade enam Androidi versiooniuuendusi ega turvapaiku. See uudis võib pettumust valmistada kasutajatele, kellele lubati kokkupandava seadme ostmisel kolm aastat tarkvaratuge.

Kui Surface Duo käivitati, oli selle eelinstallitud Android 10. Microsoft kinnitas kasutajatele, et nad saavad kolm aastat Androidi turvavärskendusi ja operatsioonisüsteemi uuendusi. Seade sai aga oma eluea jooksul vaid kaks Androidi versiooniuuendust. 2022. aasta jaanuaris värskendati seda versioonile Android 11 ja hiljem oktoobris sai see Android 12L värskenduse. Kahjuks on Android 12L Surface Duo viimane Androidi versiooniuuendus.

1,399-dollarise hinnasildiga seadme tarkvaratoe puudumine on kasutajate jaoks kindlasti hämmingus. See jätab neile seadme, millel ei pruugi olla uusimaid funktsioone ega turvatäiustusi.

Teisest küljest saab 2. aasta oktoobris välja antud Microsoft Surface Duo 2021 tarkvaratuge samuti vaid kolm aastat. See töötab praegu operatsioonisüsteemis Android 11 ja sai Android 12L värskenduse 2022. aasta oktoobris. Microsoft pole aga veel kinnitanud, kas Surface Duo 2 saab veel Android OS-i uuendusi enne toe lõppemist 2024. aasta oktoobris.

Kasutajad peavad ostuotsuse tegemisel arvestama seadme tarkvara toe eluiga. Kuigi Surface Duo ja Surface Duo 2 pakkusid ainulaadseid funktsioone ja vormitegureid, võivad piiratud tarkvaravärskendused mõjutada nende pikaajalist kasutatavust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Microsoft Surface Duo liin ei saa enam tarkvarauuendusi, sealhulgas Androidi versiooniuuendusi ja turvapaiku. See jätab kasutajatele seadmed, mis ei saa uusimaid funktsioone ja täiustusi. Kasutajad peaksid enne ostuotsuse tegemist kaaluma seadme tarkvara toe eluiga, eriti kõrgema hinnaklassi seadmete puhul.

