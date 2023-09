Microsoft lõpetab Original Surface Duo värskendused, jättes kliendid pettuma

2020. aastal välja antud originaal Microsoft Surface Duo on jõudnud oma tarkvaravärskenduste lõppu, jättes kliendid pettuma. Unikaalset kahe ekraaniga seadet turustati täiustatud multitegumtöötlusvõimalustega tootlikkuse tööriistana. Esialgsed ülevaated tõid aga esile olulised tarkvaraprobleemid, kuigi riistvara sai kiita.

Microsoft lubas Surface Duole kolm aastat tarkvarauuendusi, kuid värskenduste saabumine oli aeglane. Ettevõte andis 11. aasta alguses välja Android 2022 värskenduse, mis on mitu kuud ajakavast maas. Sellele järgnes Android 12L saabumine nii algse Surface Duo kui ka selle järge jaoks hiljem 2022. aastal.

Kahjuks on Android 12L originaal Surface Duo viimane värskendus. Microsofti tugileht kinnitab, et seadme värskendused, sealhulgas täielikud OS-i ja turvavärskendused, lõppesid 10. septembril 2023. Sellest hoolimata ei avaldatud Surface Duo jaoks Android 13 värskendust, kuigi Google oli selle värskenduse välja andnud üle aasta tagasi. See tähendab, et kliendid, kes ostsid Microsoftilt 1,400-dollarise telefoni, said vähem OS-i värskendusi võrreldes Google Pixeli ja Samsung Galaxy seadmetega.

Ka Surface Duo 2 tulevik ei paista paljulubav. Eeldatavasti kaotab see 2024. aasta oktoobris toe ning seni pole viiteid seadme ametlikule Android 13 väljalasele. Microsoft näib olevat kahe ekraaniga vormitegurist eemaldunud, kuna aruanded viitavad sellele, et ettevõte plaanib kokkupandavat seadet, mis sarnaneb Samsungi Galaxy Z Foldile ja Google'i Pixel Foldile.

Kuigi algne Surface Duo ei pruugi enam värskendusi saada, näitab Microsofti otsus keskenduda oma tulevaste seadmete teistsugusele vormitegurile ettevõtte pühendumust kasutajakogemuse parandamisele. Olemasolevate Surface Duo omanike jaoks tekitab värskenduste puudumine aga pettumust ja soovi saada Microsoftilt rohkem tuge.

