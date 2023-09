Astral Purple: Microsoft kuulutab välja uue Xboxi juhtmevaba kontrolleri

By

Microsoft avalikustas oma uusima Xboxi juhtmevaba kontrollerite valiku Astral Purple. See uus väljalase esitleb sügavlilla esiosa koos valge tagaosaga, mis meenutab varasema Velocity Greeni kontrolleri disaini.

Astral Purple Xboxi kontrolleril on kõik ootuspärased funktsioonid, sealhulgas tekstuuriga kaitserauad ja päästikud parema haarde tagamiseks, spetsiaalne jagamisnupp mänguhetkede pingevabaks jagamiseks ja 3.5 mm pistikupesa heliseadmete ühendamiseks.

Microsoft on kogu selle aasta jooksul tutvustanud erinevaid pilkupüüdvaid kontrollereid, et rahuldada erinevaid eelistusi. Nende väljaannete hulgas on silmatorkava taustaga "dünaamiline" Stormcloud Vapour ja piiratud väljaandega Starfieldi kontroller.

Erinevalt Velocity Greenist ei paista Astral Purple'i jaoks saadaval olevat täiendavaid sidumistooteid ega tarvikuid. Seega, kui lootsite varustada sobiva Xboxi kapuutsiga või koordineeriva kiirlaadimisdokiga, võib teil seekord õnnetu olla.

Astral Purple Xboxi juhtmevaba kontroller, mille hind on 60 naela/65 dollarit, tuleb turule 19. septembril. Selle uue värvivariandi eeltellimused on juba saadaval Microsoft Store'i kaudu.

Üldiselt pakub Astral Purple mängijatele veel üht stiilset ja mitmekülgset võimalust oma Xboxi mängukogemuse isikupärastamiseks. Erksa värvilahenduse ja usaldusväärsete funktsioonidega see kontroller meeldib kindlasti fännidele, kes soovivad oma kollektsiooni täiendada või laiendada.

Mõisted:

– Xboxi juhtmevaba kontroller: käeshoitav seade, mis on mõeldud kasutamiseks Xboxi mängukonsoolidega, võimaldades mängijatel oma mängu juhtmevabalt juhtida.

– Tekstuuriga kaitserauad ja päästikud: juhtpuldi nupud, mis on spetsiaalselt loodud pakkuma mängijatele puutetundlikku ja paremat haardekogemust.

– 3.5 mm pesa: standardne helipistik, mis võimaldab kasutajatel ühendada Xboxi kontrolleriga väliseid heliseadmeid, nagu kõrvaklapid või kõlarid.

