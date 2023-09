Microsoft Paint operatsioonisüsteemis Windows 11 tutvustab tausta eemaldamise tööriista

Microsoft on tausta eemaldamise tööriista kasutuselevõtuga astunud suure sammu oma Paint-rakenduse võimaluste täiustamise suunas operatsioonisüsteemis Windows 11. Sarnaselt Adobe Photoshopi funktsioonidele võimaldab see funktsioon Windowsi kasutajatel lihtsalt ühe klõpsuga piltidelt tausta eemaldada, lihtsustades graafilise redigeerimise ülesandeid.

Selle võimsa tööriista ärakasutamiseks peavad kasutajad esmalt veenduma, et neil on installitud rakenduse Paint uusim versioon. Nad saavad Microsoft Store'i kaudu värskendada Windows 11 Paint rakenduse versioonile 11.2306.30. Pärast värskendamist saavad kasutajad rakenduse käivitada ja avada pildi, mida nad soovivad muuta tühjal lõuendil.

Tausta eemaldamise tööriistale juurdepääsuks peavad kasutajad vaatama pildi vasakut ülaserva ja leidma jaotise „Pilt”. Selles jaotises leiavad nad nupu „Tausta eemaldamine” ja valivad selle. Sellel nupul klõpsates eemaldatakse kogu pildi taust, jättes valitud ainult objekti väljalõige.

Neile, kes soovivad redigeerimisprotsessi rohkem kontrollida, võimaldab tausta eemaldamise tööriist kohandatud eemaldamist. Kasutajad saavad kasutada ristküliku valimise tööriista, et määrata ala, kust nad soovivad tausta eemaldada, pakkudes suuremat täpsust.

Praegu on taustal olev eemaldamise tööriist saadaval ainult Windows Insidersile ja Microsoft ei ole funktsiooni laiemalt väljalaskmiseks konkreetset ajakava pakkunud. Varasemate tavade põhjal on aga tõenäoline, et ettevõte juurutab tööriista pärast mõnenädalast testimist kõigile Windows 11 kasutajatele. Seetõttu on kasutajatel soovitatav uuendustel silm peal hoida.

Tausta eemaldamise tööriista lisamisega muudab Windows 11 Microsoft Paint graafilise redigeerimise loomingulistele kasutajatele juurdepääsetavamaks ja tõhusamaks. See funktsioon lihtsustab subjektide taustast eraldamise protsessi ja kuigi praegu piirdub see Windows Insidersiga, peaks see lähitulevikus laialdaselt kättesaadavaks muutuma.

Allikad:

– Microsoft Paint opsüsteemis Windows 11

– Microsoft Store'i värskendusprotsess