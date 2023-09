Microsoft ja Barclaysi partner toovad turule Xbox Mastercardi

Microsoft on teatanud partnerlusest Barclaysiga, et tutvustada Xbox Mastercardi, mis pakub Ameerika Ühendriikide Xboxi kasutajatele mitmesuguseid eeliseid. Kaardil, mis on saadaval ainult Xbox Insidersile, ei ole aastatasu ja see pakub erinevaid preemiaid kaardiga tehtud ostude eest.

Kaardiomanikud teenivad kaardipunkte iga ostudele kulutatud dollari eest, erinevate kategooriate puhul on erinevad määrad. Microsofti poest sobilike toodete ostmisel teenivad kaardiomanikud 5 korda rohkem punkte, samas kui voogedastusteenused, nagu Netflix ja Disney+, pakuvad 3 korda rohkem punkte. Söögikoha kohaletoimetamise teenused, nagu Grubhub ja DoorDash, annavad samuti kolm korda rohkem punkte. Kõik teised ostud teenivad punkte tavalise 3x määraga.

Lisaks punktisüsteemile pakub Xbox Mastercard muid eeliseid. Uued liikmed saavad pärast esimest ostu boonust 5,000 kaardipunkti ja kolm kuud Xbox Game Pass Ultimate. Olemasolevad liikmed saavad oma Game Passi hüve sõbrale kinkida. Kaardil on ka viis erinevat kujundust, mida kaardiomanikud saavad isikupärastada oma mängumärgistega.

Xbox Mastercard avaldatakse järk-järgult Xbox Insidersile alates 21. septembrist ja see on 2024. aastaks saadaval kõigile Xboxi mängijatele Ameerika Ühendriikides.

See koostöö on osa Microsofti jätkuvatest jõupingutustest laiendada Xboxi kaubamärki väljaspool mängukonsoole. Nad on varem välja andnud selliseid tooteid nagu Xbox Series X minikülmik ja teinud koostööd Gucciga, et luua piiratud väljaandega Gucci Xbox.

Allikad:

- Xbox Wire

- IGN