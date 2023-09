Tutvustame Xbox Mastercardi: Mängijate unistuste kaart Xbox Insidersile

By

Microsoft teatas äsja Xbox Mastercardi, krediitkaardi, mis on mõeldud Xbox Insidersile Ameerika Ühendriikides, turuletoomisest. See ootamatu samm võimaldab mängijatel teenida kaardipunkte iga ostuga ning lunastada need mängude ja muude üksuste jaoks saidil xbox.com.

Barclaysi välja antud Xbox Mastercard on ilma aastamaksuta ja see on saadaval Xbox Insideritele, kes elavad Ameerika Ühendriikide mandriosas, Alaskal ja Hawaiil. Alates 21. septembrist saavad huvilised taotleda kaarti, mis väljastatakse lainetena kogu sügishooaja jooksul.

Kaardiomanikud teenivad kaardipunkte iga kulutatud dollari eest. Microsoft Store'ist sobilike toodete ostmine annab teile 5x kaardipunkti, samal ajal kui kasutate einestamisteenuseid, nagu Grubhub ja DoorDash, või voogedastusteenuseid, nagu Netflix ja Disney+, teenite 3x kaardipunkte. Igapäevaste ostude eest saavad kaardiomanikud 1x kaardipunkte.

Lisaks nendele hüvedele pakub Microsoft ka mõningaid ahvatlevaid eeliseid. Esmakordsete ostude eest teenite 5,000 kaardipunkti, mis võrdub 50 dollariga. Lisaks saavad uued Xbox Game Passi kasutajad oma esimese ostu puhul kolm kuud Xbox Game Pass Ultimate'i või saavad selle sõbrale kinkida.

Nagu iga krediitkaardi puhul, on oluline arvestada aastaprotsenti (APR). Xbox Mastercard pakub kolme võimalust: 20.99%, 26.99% või 31.99%, olenevalt kaardiomaniku krediidivõimest.

Kuigi mängijad lootsid rohkem Xbox Game Passi uudiseid, pakub Xbox Mastercardi tutvustamine Xbox Insideritele põneva võimaluse nautida täiendavaid hüvesid ja hüvesid. Kandideerige peagi, et oma mängukogemust parandada!

Allikad:

– Xbox Wire’i teadaanne

– Xbox Mastercardi nõuded ja tingimused