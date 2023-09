Microsoft Windows 11 avab endiselt linke Microsoft Edge'is, hoolimata lubatud muudatustest

Värske artikli kohaselt avab Microsofti Windows 11 Insider-versioon endiselt veebilinke Microsoft Edge'i brauseris, hoolimata ettevõtte varasemast teatest, et see avab lingid kasutaja vaikebrauseris. See muudatus pidi vastama Euroopa digitaalteenuste seadusele ja digitaalsete turgude seadusele, mis nõuavad, et "väravavahid" nagu Microsoft väldiksid eneseeelistust.

Uut Windows 11 Insideri järgu testinud arendaja Daniel Aleksandersen leidis, et olenemata kasutaja asukohast avatakse endiselt vaikebrauseri asemel Edge. Aleksandersen märkis ka, et linkide avamisel ei olnud Windows 11 Dev Insideris nähtavaid muudatusi.

Spekuleeriti, et muudatus võib piirduda Edge'i või Windowsi asemel selliste rakenduste helistamisega nagu Outlook. Sellistel juhtudel muudetakse rakendusi nii, et need avaksid lingid vaikebrauseris, mitte konkreetselt Edge'is. Selliseid muudatusi koodist aga ei leitud.

See probleem ei ole uus, kuna Aleksandersen lõi varem EdgeDeflectori nimelise programmi, et vältida Edge'i URL-i skeemi käitumist Windows 10-s. Mõned näevad Microsofti sellist käitumist võimalusena eelistada oma teenuseid kolmandate osapoolte valikutele.

Väärib märkimist, et Google võttis Safari asemel kasutusele oma URL-i skeemi googlechrome:, et avada linke iOS-is Chrome'is. Microsoft rakendas hiljem Windowsi süsteemikomponentide URL-ide käsitlemiseks oma skeemi microsoft-edge:. Vaatamata Brave'i ja Mozilla katsetele need lingid pealtkuulada, takistas Microsoft kolmandate osapoolte rakendustel oma sekkumist alistamast.

Aleksandersen usub, et Microsofti käitumine rikub kasutaja eelistusi ja seda võib olla raske pahatahtlikust käitumisest eristada. Ta soovitab, et Microsoft oleks võinud oma URL-i skeemi säästlikumalt kasutada reklaamide või Microsofti konto haldamise jaoks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Microsoft Windows 11 Insider build avab endiselt Microsoft Edge'is linke, hoolimata lubadustest austada kasutaja vaikebrauserit. Selline käitumine on tekitanud muret eneseeelistuste ja kasutajate eelistuste rikkumise pärast.