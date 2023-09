Meta tutvustab v57 värskendusega Quest-peakomplektide uusi funktsioone ja täiustusi

Meta avalikustas oma uusima tarkvarauuenduse v57 virtuaalreaalsuse Meta Questi peakomplektide jaoks. Värskendus toob kaasa hulga uusi funktsioone ja täiustusi, mille eesmärk on parandada kasutajakogemust. Märkimisväärsed täiendused hõlmavad laiendatud avatari kohandamisvalikuid, sõnumite saatmise tühistamise võimalust, grupilinke, vabas vormis liikumist rakenduses Horizon Home ja uue kaubamärgiga Explore voogu.

Üks peamisi uuendusi on laiendatud avatari kohandamisvalikud. Kasutajatel on nüüd juurdepääs värviliuguritele, mis võimaldab neil oma nahatooni, juuksevärvi ja kulmude värvi täpsemalt kohandada. See võimaldab kasutajatel luua avatare, mis sarnanevad nende tegelikule välimusele. Meta on tutvustanud ka uusi meigi- ja näovärvide valikuid edasiseks kohandamiseks.

Lisaks avatari kohandamisele tutvustab v57 värskendus VR-is ja mobiilirakenduses Meta Quest piltsõnumite saatmise tühistamise võimalust. Kasutajad saavad nüüd hõljutada kursorit sõnumi kohal ja valida selle eemaldamiseks "Tühista sõnumi saatmine". Nii saatja kui ka saaja saavad teate, et sõnum oli saatmata. See funktsioon on praegu saadaval valitud riikides.

Samuti on Meta hõlbustanud kasutajatel sõpradega ühenduse loomist ja gruppidega liituma kutsumist. Grupilinke saab nüüd luua ja jagada VR-is või sõnumsideplatvormide kaudu, nagu Instagram või Facebook. Kasutajad saavad kutsuda rühmi rakendustesse ka vahekaardil Inimesed, kus kutse kuvatakse hõlpsaks juurdepääsuks grupivestluses. Peakomplekti sisselülitamisel avaneb nüüd kontaktide loend automaatselt.

Muud värskendused hõlmavad vabas vormis liikumist Horizon Home'is, mis võimaldab kasutajatel vabalt teleporteeruda ja oma virtuaalset kodukeskkonda uurida. Voog Explore on muudetud Horizon Feediks, et ühtlustada Horizon Worldsi kaubamärgiga. Meta on täiustanud ka videosalvestust, multitegumtöötlust ja keelanud piirihoiatuse mõnes segareaalsusega rakendustes.

Värskendus v57 on praegu saadaval Meta Quest Pro ja Meta Quest 2 peakomplektidele ning selle kuu lõpus toimuval Meta Connecti üritusel avalikustatakse eeldatavasti rohkem funktsioone.

