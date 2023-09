Meta uusim värskendus võimaldab Quest VR-peakomplektidel avatari paremini kohandada

By

Meta, endise nimega Facebook, on oma Quest VR-peakomplektidele tutvustanud uut värskendust, pakkudes avataride täiustatud kohandamisvõimalusi. Värskendus v57 võimaldab kasutajatel täpsustada oma avatari välimust, sealhulgas juuste ja kulmude värvi, nahatooni reguleerimist, meigivalikuid ja näovärvi.

Värskenduse eesmärk on täiustada virtuaalreaalsuse kogemust, võimaldades kasutajatel luua avatare, mis peegeldavad paremini nende tegelikku elu. Enne värskendust said kasutajad valida vaid eelnevalt valitud juuksevärvide hulgast, samas kui v57 võimaldab liuguritega määrata juuste põhivärvi ja esiletõstmised. Lisatud on ka täiendavad meigivõimalused, nagu põsepuna ja näovärv.

Eelseisva avatari jalgade kasutuselevõtuga peaks Meta avataride üldine kvaliteet oluliselt paranema. Värskendus v57 sisaldab ka muid täiustusi, sealhulgas võimalust piltsõnumite saatmine tühistada, Explore voo kaubamärgi muutmine Horisondi kanaliks ja samaaegse ülekandmise eemaldamine iPhone'i mobiilirakendusse Quest.

27. ja 28. septembril toimuv Meta's Connecti üritus peaks avaldama Questi peakomplekti täiendavaid tarkvaravärskendusi. Pärast Meta hiljutist teaserit Horizon Worldsi uudiste kohta oma ajaveebis peaks sündmus andma rohkem üksikasju kuulujutud Quest 3 ja tulevase Horizon Worldsi mobiilirakenduse kohta.

