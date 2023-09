Philipsi CD-i pärandi taaselustamine: Arzette ja "halbade" mängude emulatsioon

1991. aastal jõudis Philipsi CD-i (Compact Disc-Interactive) mängutööstusesse. Kuigi CD-i lubas mängida nii CD-sid kui ka videomänge, peitub selle kurikuulsus just selles pakutavates mängudes. Nimelt oli Zelda frantsiis üks nendest pealkirjadest, mis jõudsid sellele platvormile, kuid tabas laialdast põlgust ja pettumust. Kiiresti 2023. aastasse ja Seth Fulkerson, tuntud kui Dopply, avaldab Arzette: The Jewel of Faramore, platvormimängu, mis avaldab austust CD-i ajastu omapärastele ja sageli kritiseeritud mängudele.

Arzette'i demo PAX West 2023-s näitas Fulkersoni pühendumust ja tähelepanu detailidele. Mäng jäädvustab tõetruult originaalsete CD-i Zelda mängude visuaalid ja mehaanika. Fulkerson on koos retromängude asjatundjatega Limited Run hoolikalt ümber kujundanud käsitsi maalitud taustad, üksikasjalikud spraidid ja isegi kurikuulsad lõikepildid, mida paljud põlgasid. Vaatamata algmaterjali ümbritsevale negatiivsele ettekujutusele näeb Fulkerson algsetes mängudes potentsiaali, väärtustades nende lineaarsete ja mittelineaarsete kujunduste kombinatsiooni ning nende erinevat visuaalset stiili.

Kuigi retromängude jäljendamine on muutunud populaarseks žanriks, paistab Arzette silma kui üks esimesi katseid jäljendada CD-i kogemust. Fulkerson tunnistab, et paljudel mängijatel ei pruugi Arzette'i inspireerinud mängudest üldse teadmisi olla, kuid usub, et käsitsi maalitud märuliplatvormi oma võluvate ja kohati juustuvate lõikestseenidega saavad nautida kõik. Neile, kes on algmaterjaliga tuttavad, on lihavõttemunad ja peened viited kogu mängus laiali, lisades täiendava naudingukihi.

Kuigi Fulkerson ei saa juriidilistel põhjustel selgelt viidata originaalsetele Zelda CD-i mängudele, kasutab ta nende inspiratsiooni, püüdes luua Arzette'iga sõltumatut ja ainulaadset kogemust. Tegelikult on üks CD-i Zelda mängude originaalkunstnikest Rob Dunlavey andnud oma panuse Arzette'i maailmakaardile ja tasemekunstile, näidates kahe projekti vahelist seost.

Arzette'i eristab tõsine katse taaselustada palju pahaks pandud mängude ajastut. Selles projektis ilmneb Fulkersoni kirg alahinnatud mängude vastu ja usk nende kasutamata potentsiaali. Arzette'iga loodab ta näidata, et aja, ressursside ja hea mängukujundusega saab isegi "halvad" mängud muuta millekski nauditavaks ja meeldejäävaks.

