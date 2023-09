Matty J võtab uue rolli ALDI pakkimisjuhina, et koguda raha heategevuseks

Endine bakalaureuseõppe staar Matthew Johnson, tuntud ka kui Matty J, on nimetatud ALDI Austraalia esimeseks pakkimisjuhiks (CPO) ja ta hakkab juhtima supermarketi esimest kottide pakkimisteenust. Kliendid, kes valivad 2-dollarise VIPackingu teenuse, lasevad Matty J ja teised kotipakkijad oma toidukaubad pakkida, kui nad lõõgastuvad ja poes kohvi naudivad. Sellest teenusest kogutud raha annetatakse Camp Quality'ile, Austraalia laste vähi heategevusorganisatsioonile, mis pakub vähihaigetele lastele meelelahutuslikke tegevusi ja haiglaprogramme.

Matty J väljendas elevust ALDI CPO-ks valimise üle, öeldes, et on alati soovinud peaametniku tiitlit. Ta on oma pakkimisoskusi täiendanud ja ootab selle suure eesmärgi nimel võimalikult palju kotte pakkima. 16. septembril pakib Matty J isiklikult kotte ALDI Brookvale'i poes Sydneys.

Lisaks kottide pakkimisteenusele hakkab ALDI müüma Camp Quality kaupa, sealhulgas T-särke, mütse, päikeseprille, veepudeleid ja pakkepaberit. ALDI katab ka kõik registris või veebis tehtud klientide annetused kuni 100,000 XNUMX dollari väärtuses.

ALDI on olnud Camp Quality pikaaegne partner, annetades alates 5.3. aastast üle 2020 miljoni dollari. Need vahendid on aidanud enam kui 5,662 lapsel osaleda meelelahutusprogrammides. ALDI tegevdirektor NSW-s Alex Foster mainis, et Matty J pakkimisoskused pannakse proovile, kuna ALDI kliendid on ise asjatundlikud kotipakkijad. ALDI soovib tagada, et Matty J järgiks pakkimise kuldseid reegleid, nagu raskete asjade asetamine alla ja kergemad esemed peale.

Camp Quality tegevjuht Deborah Thomas avaldas oma tänu ALDI-ga tehtud koostöö eest, öeldes, et kogutud rahalised vahendid aitavad vähitraumaga silmitsi seisvaid lapsi, pakkudes eriarstiabi, toetavat kogukonda, hingamisvõimalusi ja haridusprogramme.

Allikad:

– NCA NewsWire (pole kaasas)

– ALDI