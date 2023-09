Kontseptuaalse mudeli tähtsus isikupärastamisel digitaalturunduses

By

Strateegiline visioon ja isikupärastamine on eduka digitaalse turunduse võtmeelemendid. Paljudel organisatsioonidel on aga raskusi tõhusate isikupärastamisalgatuste rakendamisega, kuna neil puuduvad vahendid selle olemuse kontseptualiseerimiseks. Ilma strateegilise raamistikuta piirdub isikupärastamine taktikaliste rakendustega, mis takistab skaleeritavust.

McKinsey 4D-de paradigma – andmed, otsustamine, kujundamine ja levitamine – pakub struktureeritud lähenemist ulatuslikule isikupärastamisele. Siiski puuduvad praktilised juhised otsustamise aspekti täitmiseks. See võib kaasa tuua killustatud kliendikogemuse ja ebatõhusa otsuste tegemise.

Iga isikupärastamise kontseptuaalse mudeli keskmes on kolm pöördelist komponenti: etapid, pakkumised ja tingimused. Etapid esindavad klienditeekonna etappe ja pakuvad isikupärastatud kogemuste jaoks lõuendit. Pakkumised on iga etapi isikupärastatud puutepunktid, mis muudavad üldise suhtluse isiklikeks dialoogideks. Tingimused on juhtpõhimõtted, mis reguleerivad, milliseid pakkumisi millistele klientidele esitatakse, võttes arvesse selliseid tegureid nagu kliendi omadused, käitumine ja kontekst.

Isikupärastamismudeli visualiseerimine on selle edu jaoks ülioluline. Nii nagu maja vajab kavandit, nõuab isikupärastamise strateegia kavandit, et strateegiat arutada, pakkumiste ja tingimuste kokkuleppimiseks ning rakendusnõuete määratlemiseks koostada. Positiivseid väiteid kasutatakse tingimuste määratlemiseks, vältides segadust või dubleerimist. Erinevate kontekstide ja kanalite jaoks saab luua mitu mudelit, mis võimaldab tõhusamaid isikupärastamisstrateegiaid.

Üldiselt moodustab jõuline kontseptuaalne mudel isikupärastamisel tõhusate otsuste tegemise alustala. Mudelit visualiseerides ning pakkumiste ja tingimustega vastavusse viides saavad organisatsioonid oma digitaalturunduses luua väga sihipäraseid ja mõjusaid isikupärastamisstrateegiaid.

