Xbox ja Mastercard kuulutavad välja Xbox Mastercardi preemiatega mängijatele

Xboxi, Barclaysi ja Mastercardi koostöös avalikustati Xbox Mastercard kui Xboxi esimene ühise kaubamärgiga krediitkaart Ameerika Ühendriikides. Aastatasuta kaart pakub mitmeid eeliseid, mis on loodud mänguringkonna vajaduste ja eelistuste rahuldamiseks.

Üks Xbox Mastercardi põhifunktsioone on kaardiomanike võimalus kvalifitseeruvate ostude eest preemiaid teenida. Mängijad saavad teenida 5X kaardipunkte sobivate toodete eest Microsoft Store'is, 3X kaardipunkte valitud voogesitusplatvormidel ja söögikohtade kohaletoimetamise teenustel ning 1X kaardipunkte muude igapäevaste ostude eest. Lisaks saavad uued Game Passi liikmed pärast esimese ostu sooritamist kolm kuud Xbox Game Pass Ultimate'i.

Kaardi kasutajad saavad valida viie erineva Xboxist inspireeritud kaardikujunduse vahel ja neil on isegi võimalus kohandada kaarti oma Xboxi mängumärgiga. See funktsioon võimaldab mängijatel ühendada oma virtuaalsed mängukogemused igapäevaste tehingutega, luues sujuva ühenduse nende mängukire ja igapäevaste tegevuste vahel.

Lisaks preemiatele ja kohandamisvõimalustele pakub Xbox Mastercard muid eeliseid, nagu tasuta võrgujuurdepääs kaardiliikmete FICO® krediidiskoorile, Mastercardi kaardiomanike juurdepääs eksklusiivsetele kogemustele saidil com ning Mastercardi võrgu pakutav turvalisus ja kaitse, sealhulgas ID Theft Protection™, Zero Liability Protection ja globaalsed teenused hädaabiks.

USA silmapaistev krediitkaardi väljastaja Barclays US Consumer Bank on selle ainulaadse toote väljatöötamiseks teinud koostööd Xboxi ja Mastercardiga. Xbox Mastercardi väljalaskmine on põnev verstapost Mastercardi ja Microsofti jätkuvas partnerluses. Kahe ettevõtte vahelise koostöö eesmärk on parandada üldist mängukogemust ja pakkuda mängijatele uuenduslikke digitaalseid tooteid.

Xbox Mastercard on alates 50. septembrist saadaval kvalifitseeritud Xbox Insideritele kõigis 21 osariigis. Kaart avaldatakse Ameerika Ühendriikides järk-järgult üldsusele 2024. aastal. Abikõlblikud Xbox Insiderid saavad taotleda Xbox Mastercardi Xbox Insideri kaudu. Jaotur nende Xboxi konsoolis või Windowsi arvutis pärast Xbox Mastercardi eelvaatega liitumist.

Xbox Mastercardi turuletulekuga on Xboxi mängijatel nüüd võimalus teenida auhindu ja nautida ainulaadseid elamusi, nautides samal ajal oma lemmikajaviidet. Kuna mängutööstus areneb edasi, toovad sellised partnerlussuhted mängijatele lisaväärtust ja täiustavad nende üldist mänguteekonda.

Allikad:

- Xbox Wire

– Microsoft Advertising

– Mastercardi ametlik avaldus

Mõisted:

– Xbox Insiders: Xboxi kasutajate kogukond, kes osaleb tulevaste funktsioonide ja toodete testimises ja tagasiside andmises.

– Xbox Game Pass Ultimate: tellimusteenus, mis pakub juurdepääsu suurele Xboxi mängude teegile, sealhulgas Xbox Live Goldi liikmelisusele ja juurdepääsu Xbox Game Passile PC jaoks.

– Mängijamärk: kordumatu kasutajanimi või pseudonüüm, mida Xboxi kasutajad kasutavad mitme mängijaga võrgumängudes ja erinevates Xboxi teenustes enda tuvastamiseks.

– FICO® krediidiskoor: andmeanalüütikaettevõtte FICO antud krediidiskoor, mis hindab üksikisiku krediidivõimet ja finantsseisundit.