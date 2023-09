Martini linn: Hollywoodi põhjaosa Langley's

Lõuna-Langleys asuv Martini Town on Hollywoodi põhjaosa produktsioonide edukas keskus. See Martini Film Studiosile kuuluv majutusasutus on muudetud linna Chicagoks, USA väikelinnaks Main Streetiks ja muudeks populaarseteks saadete ja filmide jaoks. Tagaplaanil on linnatänav, kus on vitriinid, kino ja isegi eraldiseisev söögikoht.

Idee luua Martini Town tootmise taustaks sai teoks 2021. aastal, kui Martini filmistuudio asutaja ja tegevjuht Gemma Martini mõistis, et Hollywoodi põhjaosas on vaja teatud tootmiskohti. Ta palkas jooniste loomiseks tootmisdisaineri ja esitas need kinnitamiseks. Protsessi kiirendas aga kõne Netflixilt. Netflix väljendas vajadust New Yorgi komplekti järele ja kuue nädala jooksul palkasid nad produtsendi, tõid oma saate Martini Towni ja ehitasid muljetavaldava New Yorgi komplekti.

Martini linnast on sellest ajast alates saanud lavastuste koht. See on olnud taustaks enam kui 30 projektile, sealhulgas Apple TV "Schmigadoon!" ja CW "Kung Fu". Martini Towni edu ilmneb mitmekesises lavastustes, mis on ära kasutanud.

Kuigi Martini Towni rajada aidanud sarja "Grendel" saatus on endiselt ebakindel, kuna Netflix otsustas sellega mitte edasi liikuda, on selle mõju Langley krundile vaieldamatu. Martini linnast on saanud Põhja-Hollywoodi filmitööstuse jaoks väärtuslik ressurss, pakkudes olulisi asukohti ja seadeid paljudele lavastustele.

Oma mitmekülgse tagaplaani ja strateegilise asukohaga Langleys meelitab Martini Town jätkuvalt suuri tootmisettevõtteid, nagu Netflix ja Hallmark. See on osutunud väärtuslikuks täienduseks Vancouveri filmitööstusele, pakkudes erinevaid seadeid, et tuua lugusid ellu nii suurtel kui ka väikestel ekraanidel.

Allikad:

- Martini linn on Hollywoodi põhjaosa produktsioonide leviala, mille ettevõtted, nagu Netflix ja Hallmark, muudavad linna Chicagoks, USA väikelinnaks Main Streetiks ja muuks.

– Martini Filmistuudio asutaja ja tegevjuht Gemma Martini lõi Martini Towni pärast seda, kui mõistis vajadust konkreetsete tootmiskohtade järele Hollywoodi põhjaosas.

- Netflix mängis Martini Towni arengus olulist rolli, tuues nende saate tagaplaanile ja ehitades New Yorgi komplekti.

- Martini Town on olnud üle 30 lavastuse koht, mis näitab selle mitmekülgsust ja populaarsust selle valdkonna filmitegijate seas.