Investorid ootavad Hiina murede ja dollari tugevuse tõttu nädala lõppu heitlikuks

Investorid ootavad pikisilmi nädala lõppu, kuna mure Hiina iPhone'idele seatud piirangute ja dollari tugevnemise pärast heidab jätkuvalt varju maailmaturgudele. Hiina teated riigitöötajate iPhone'ide kasutamise piiramisest on toonud kaasa Apple'i turukapitalisatsiooni olulise languse, umbes 200 miljardit dollarit hävitati vaid kahe päevaga. See on mõjutanud ka USA tehnoloogiasektorit laiemalt ja toonud kaasa Apple'i suuremate tarnijate aktsiate languse Aasias. Kuna Apple'i tulud sõltuvad suuresti Hiinast, kus ettevõtte ja selle tarnijate juures töötab tuhandeid töötajaid, on nende piirangute mõju märkimisväärne.

Samal ajal on Hiina ettevõte Huawei Technologies alustanud oma uue nutitelefoni Mate 60 Pro+ eelmüüki, mis suurendab Hiina tehnoloogiafirma edukust USA sanktsioonidest ülesaamisel. See suurendab veelgi konkurentsi ja väljakutseid, millega Apple globaalsel turul silmitsi seisab.

USA tootluse tõus ja ootused püsivalt kõrgetele intressimääradele on aidanud kaasa dollari viimasel ajal tugevnemisele. Dollar on õigel teel, et kaheksandat nädalat järjest tõusta valuutakorvi suhtes. Forexi strateegid viitavad sellele, et dollari tugevuse ületamine on aasta lõpuks enamiku peamiste valuutade jaoks keeruline. See on avaldanud survet teistele valuutadele, nagu maismaa jüaan ja jeen, kusjuures jüaan on jõudnud 16 aasta madalaima tasemeni ja jeen hõljub psühholoogiliselt olulise 145 dollari joone lähedal.

Kuna Euroopa ärkab, valmistuvad investorid potentsiaalselt heitlikuks nädala lõpuks. Üleeuroopaline STOXX 600 indeks on kogenud seitsmepäevast kaotusseeriat, mis on halvim alates 2018. aasta veebruarist. Turu fookus nihkub ka võlgades vaevlevale Prantsuse supermarketi jaemüüjale Casinole pärast seda, kui see jäeti välja Pariisi suurettevõtete aktsiaindeksist SBF-120 .

Üldiselt on Hiina murede ja dollari tugevuse kombinatsioon loonud maailmaturgudel ebakindlust ja volatiilsust. Investorid jälgivad tähelepanelikult neid arenguid ja nende võimalikku mõju erinevatele sektoritele ja valuutadele, mis teeb nädalale keerulise lõpu.

Mõisted:

– Turukapitalisatsioon: ettevõtte käibelolevate aktsiate koguväärtus dollarites.

– Forex: valuutaturg, kus kaubeldakse valuutadega.

– Eelmüük: toote müük enne selle ametlikku avalikkust.

– Tehnikasektor: aktsiaturu osa, mis hõlmab tehnoloogiaga seotud toodetele ja teenustele keskendunud ettevõtteid.

Allikas: Reuters (Ankur Banerjee)