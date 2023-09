Sensor Tower seisab silmitsi koondamiste ja turuanalüüsi ettevõtte ümberstruktureerimisega

Rakenduste majandusele spetsialiseerunud silmapaistev turuanalüüsi ettevõte Sensor Tower on hiljuti läbinud märkimisväärse vähendamise – hinnanguliselt koondati 40 töötajat. Märkimisväärsete lahkumiste hulka kuuluvad C-suite juhid, nagu CMO, CFO ja tootejuht. Koondamised on mõjutanud erinevaid meeskondi, sealhulgas rahandust ja turundust.

Kuigi Sensor Tower on koondamisi kinnitanud, ei ole ettevõte esitanud konkreetseid üksikasju, lubades lähipäevil avaldada põhjalikuma avalduse. Sensor Toweri publitsisti Melissa Sheeri sõnul on muudatused osa vajalikust ümberkorraldusest, et positsioneerida ettevõte jätkuva kasvu ja kasumlikkuse tagamiseks uue kõrgema juhtkonna all.

Sensor Tower, mis on tuntud selle poolest, et pakub rakenduste arendajatele, kaubamärkidele, turundajatele ja avaldajatele kolmandate osapoolte andmeid ja teadmisi, on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. 2020. aastal sai ettevõte Riverwood Capitalilt 45 miljoni dollari suuruse investeeringu, mis võimaldas tal laiendada oma teenuseid ja kliendibaasi. Turuanalüüsi ettevõtte Pathmaticsi omandamine 2021. aastal tugevdas Sensor Toweri positsiooni turul veelgi.

Sensor Toweri veebisait tõstab esile tema partnerlust parimate kaubamärkide ja ettevõtetega, mis annab tunnistust selle valdkonna tuntusest ja asjakohasusest. Selle andmeid tsiteerivad regulaarselt sellised mainekad väljaanded nagu The Wall Street Journal, Fortune ja Bloomberg.

Kahjuks on 2023. aastal toimunud tehnoloogiatööstuses arvukalt koondamisi, mis on mõjutanud nii suurkorporatsioone kui ka väiksemaid idufirmasid. Sellised ettevõtted nagu Google, Amazon, Microsoft ja Yahoo on võtnud kasutusele tööjõu vähendamise, peegeldades väljakutseid, millega paljud ettevõtted praegusel majandusmaastikul silmitsi seisavad.

Allikas: TechCrunch