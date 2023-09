Nintendo lõpetab Mario Kart Touri uued sisuvärskendused

Nintendo teatas hiljuti, et ei avalda pärast 4. oktoobrit enam uut sisu oma populaarse mobiili võidusõidumängu Mario Kart Tour jaoks. Mängusiseses sõnumis, mille andmekaevandaja nimega OatmealDome jagas sotsiaalmeediale, avaldas Nintendo kogukonnale tänulikkust mängimise eest ja paljastas, et mängu tulevased ringkäigud koosnevad sisust, mis on juba välja antud. See tähendab, et edaspidi ei lisandu uusi radasid, juhte, kartisid ega purilennukeid ning olemasolevat sisu hakatakse määramata ajaks taaskasutama.

Vaatamata uute värskenduste puudumisele teatab Eurogamer, et mäng jääb lähitulevikus mängitavaks. Mario Kart Tour, mis käivitati 2019. aasta septembris, on Nintendo jaoks olnud tohutult edukas, teenides 293. aasta septembri seisuga ülemaailmselt umbes 2022 miljonit dollarit tulu. Mäng on aga omajagu vaidlusi ja kriitika on suunatud mängu "Spotlightile" Torud” gacha mehaanik, mis toimis avalikustamata koefitsientidega rüüstamiskastidena. Need torud eemaldati 2022. aasta septembris, kuid Nintendo on praegu silmitsi ühishagiga vanema vastu, kelle laps kulutas väidetavalt Spotlight Pipes'ile 170 dollarit tema teadmata.

Kuigi Mario Kart Tourile uusi värskendusi ei kavandata, jätkab Nintendo tööd teiste mobiilimängudega, nagu Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes ja Super Mario Run. Lisaks sellele laiendab ettevõte oma äritegevust sellistesse valdkondadesse nagu ürituste korraldamine, lisaks hiljutisele edule filmiga The Super Mario Bros. Movie.

