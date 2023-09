Nintendo lõpetab Mario Kart Touri mobiilimängule uue sisu lisamise

Nintendo ja mängude väljaandja DeNA lõpetavad alates 4. oktoobrist uue sisu loomise populaarsele mobiilimängule Mario Kart Tour. See samm viitab sellele, et Nintendo võib keskenduda mobiilimängudest eemale.

Mängu aastapäeva tähistamiseks avaldatakse 20. septembril algava Anniversary Touri raames uut sisu. Kuid pärast Battle Touri käivitamist 4. oktoobril avaldab Nintendo ainult vana sisu. Ettevõte teatas: "Pärast Battle Touri, mis algab 04, uusi radasid, juhte, kartisid ega purilennukeid ei lisata." Nintendo seda otsust ei selgitanud, kuid avaldas lootust, et mängijad naudivad mängu ka edaspidi.

Mario Kart Tour on Nintendo jaoks olnud märkimisväärne edu, olles selle Fire Emblem Heroesi järel teiseks kõige tulusamaks mobiilimänguks. 230 miljoni allalaadimisega teenis see umbes 243 miljonit dollarit tulu. Mobiilimängud on aga moodustanud suhteliselt väikese protsendi Nintendo kogutulust võrreldes konkurentidega nagu Activision ja Take-Two.

Vaatamata Nintendo piiratud edule mobiilimängude turul, on teised ettevõtted jätkanud sellesse sektorisse investeerimist. Näiteks Sony plaanib aastaks 50 umbes 2025% oma mängudest mobiilis ja personaalarvutis saadaval olla ning 20% ​​uutest PlayStationi mängudest töötatakse välja nutitelefonidele. Selle eesmärgi saavutamiseks käivitas Sony eelmisel aastal PlayStation Studios Mobile Divisioni.

Nintendo otsus peatada uue sisu lisamine Mario Kart Tourile peegeldab väljakutseid, millega ettevõte on mobiilimängude tööstuses silmitsi seisnud. Siiski tuleb veel näha, kas see samm tähendab suuremat nihet Nintendo üldises strateegias.

Allikad:

Videomängude kroonika