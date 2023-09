Kui katkisest autost saab kiirparandus: mehaaniku erilood

By

Üllatava pöörde käigus sattus Sacramentos asuv BMW i3 müüja end müüja halvimasse õudusunenägusse, kui ostja parandas oma katkise auto mõne minutiga, lisades väärtuseks 3,000 dollarit. See lugu kogus kiiresti populaarsust, pälvides isegi Mythbustersi Adam Savage'i tähelepanu. Sama stsenaarium juhtus ka selle artikli autoriga, kes oli võrrandi fikseerival poolel.

Autor jagab oma kogemust, kuidas sõitis neli tundi Detroidist, et tuua tasuta Jeep, mille pakkus Ohio osariigi ülikooli kolledži üliõpilane. Jeepi probleem osutus lihtsaks probleemiks paindeplaadi poltidega, mille autor kiiresti parandas. Selle asemel, et Jeepiga minema sõita, otsustas autor müüjat mitte häirida ja jättis selle tema enda teha. Autor rõhutab, et nende eesmärk ei olnud olukorda ära kasutada, vaid teha moraalselt õiget asja.

Artiklis käsitletakse katkise BMW i3 nimekirja. Müüja kirjeldab probleemi auto elektrimootori elektroonikaga ja seda, kuidas selle põhjuseks võis olla rike või anduri rike. Vaatamata probleemile tõstab müüja esile, et ülejäänud auto, sealhulgas aku, on suurepärases korras. See nimekiri annab võimaluse mehaaniliselt kalduval või osasid vajaval inimesel avariilise i3 parandamiseks.

BMW i3 müüja ja käesoleva artikli autori jutud toovad esile potentsiaalse väärtuse, mida saab katkisele autole vähese teadmise ja vaevaga juurde anda. Samuti tõstatab see küsimuse, mida oleks õige teha selliste võimaluste avamisel. Kuigi mõned võivad eelistada isiklikku kasu, on teised moraalsed kaalutlused. Lõppkokkuvõttes teeb otsuse inimene ja tema asjaolud.

Allikad:

- Jalopnik artikkel: "See, mis juhtus, kui sõitsin 500 miili, et saada tasuta auto"

Mõisted:

– Mehaaniku eripakkumine: termin, mida kasutatakse sõiduki kirjeldamiseks, mida pakutakse selle mehaaniliste probleemide tõttu madala hinnaga, lootuses, et ostja suudab selle parandada ja selle väärtuse taastada.

– Paindplaadi poldid: poldid, mis kinnitavad painduvat plaati – komponenti, mis ühendab mootori automaatkäigukasti pöördemomendi muunduriga.

– Elektrimootori elektroonika (EME): viitab inverterile, mis muudab aku alalisvoolu elektrisõiduki elektrimootori jaoks vahelduvvooluks. Garantii kehtib teatud aja jooksul.

– Jeep: viidates artiklis mainitud konkreetsele sõidukile, džiibile, mille autor parandas enne, kui jättis selle esialgsele müüjale remontima.