Tutvustame Logitech Reach: Revolutsiooniline liigendkaamera

Logitech avalikustas oma uusima uuenduse Logitech Reach, murrangulise liigendkaamera, mis on loodud parandama kasutajakogemust isiklike esitluste, tundide, konverentskõnede ja voogedastusseansside ajal.

Logitech Reach'i inspiratsioon tuleneb väljakutsetest, millega kasutajad mittedigitaalse sisu jagamisel silmitsi seisavad. Logitech viis läbi ulatuslikud uuringud ja märkis, et üksikisikud kas lepivad olemasoleva varustusega, žongleerivad mitme seadmega või navigeerivad keerukates tootmisprotsessides. Logitech Reachi eesmärk on ületada need takistused, võimaldades kasutajatel sisu jagamise ajal kaamerat eri suundades hõlpsalt manipuleerida.

Logitech Reachi põhifunktsioonide hulka kuulub erakordne videokvaliteet 1080p/60 kaadrit sekundis, mis sarnaneb vanemale Logitech Streamcamile. Tänu täiustatud klaasoptikale ja 4.3-kordsele kadudeta suumile koos automaatse teravustamisega tagab see kaamera isegi kõige pisemate detailide rõhutamise. Lisaks on kasutajatel vabadus kaamerat nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt liigutada, pakkudes võrratut paindlikkust.

Logitech on Logitech Reachiga seadnud esikohale mugavuse ja kasutajasõbralikkuse. Kaameral on lihtne pistik-ja-mängi-seadistus USB kaudu ning see ühildub enamiku arvutite ja voogedastusplatvormidega, muutes selle hõlpsasti juurdepääsetavaks paljudele kasutajatele.

Turule sisenemise edasiseks edendamiseks on Logitech teinud koostööd platvormiga Indiegogo Enterprise. See strateegiline koostöö võimaldab varajast juurdepääsu Logitech Reachile koos soodushinnaga varajastele kasutajatele. Selle lähenemisviisi abil püüab Logitech koguda väärtuslikku kasutajate tagasisidet, et kaamera jõudlust pidevalt parandada.

Kui soovite tutvuda Logitechi uusima pakkumisega, Logitech Reachiga, saate Logitechi ametlikul veebisaidil registreeruda värskenduste saamiseks ja olla kursis võimalike piiratud aja pakkumistega.

