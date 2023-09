Herri mälestusraamatukogu edendab digitaalse kaasamise nädalal digitaalset kaasamist

By

Mifflinburgis asuv Herr Memorial Library on pühendatud digitaalse võrdsuse ja kaasatuse edendamisele kogukonnas. 2. oktoobrist 6. oktoobrini toimuva digitaalse kaasamise nädala raames korraldab raamatukogu mitmeid eriüritusi, et harida inimesi ja anda neile võimalus digitaalse kaasamise eeliste osas.

Digitaalne kaasamine viitab jõupingutustele tagada, et kõigil inimestel, olenemata nende sotsiaalmajanduslikust staatusest, oleks juurdepääs info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale (IKT), nagu arvutid ja internet, ja nende kasutamise võimalus. Selle eesmärk on ületada digitaalne lõhe, pakkudes võrdseid võimalusi üksikisikutele, kes võivad muidu üha digitaalsemaks muutuvas maailmas maha jääda.

Digitaalse kaasamise nädalal toimub Herri mälestusraamatukogus erinevaid üritusi digitaalse kaasatuse edendamiseks. Need üritused võivad hõlmata töötubasid arvuti põhioskuste, Interneti-ohutuse ning teadusuuringute ja õppimise veebiressursside kohta. Nende haridusvõimaluste pakkumisega soovib raamatukogu anda kogukonna liikmetele võimaluse parandada oma digitaalset kirjaoskust ning saada enesekindlamaks ja pädevamaks digitehnoloogiate kasutamisel.

Raamatukogu osalemine digitaalse kaasamise nädalal on kooskõlas tema missiooniga olla ressurss ja kogunemiskoht kõigile kogukonna liikmetele. Digitaalse võrdõiguslikkuse ja kaasatuse edendamisega tegeleb raamatukogu digitaalse lõhe vähendamise ning digiajastu pakutavate võimaluste ja ressursside kättesaadavuse tagamisega.

Üldiselt on digitaalse kaasamise nädal Herri mälestusraamatukogus oluline algatus, mille eesmärk on harida inimesi ja anda neile võimalus digitaalse kaasamise eeliste ja tähtsuse osas. Edendades kogukonnas digitaalset võrdsust, mõjutab raamatukogu oluliselt oma klientide elu, pakkudes neile tööriistu ja oskusi, mis on vajalikud digimaailmas arenemiseks.

Allikad:

– Digitaalse kaasamise nädal: digitaalse võrdõiguslikkuse ja kaasatuse edendamine. Välja otsitud allikast [allikas]

– „Digitaalse kaasamise eesmärk on tagada, et kõigil inimestel oleks juurdepääs info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ja nende kasutamise võimalus. (Digitaalse kaasamise nädal: digitaalse võrdõiguslikkuse ja kaasatuse edendamine)