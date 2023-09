LG MAGNIT 4K Ultra HD ekraan: luksuslik kodune meelelahutus

By

LG MAGNIT 4K Ultra HD ekraan tegi oma väga oodatud debüüdi 2023. aasta CEDIA Expol, pimestades osalejaid oma hingematva visuaali ja elegantse disainiga. See luksuslike majaomanike jaoks mõeldud täiustatud ekraan pakub tõeliselt kaasahaaravat koduse meelelahutuse kogemust.

118-tollise ekraanisuurusega LG MAGNIT eristub kodukino ja digitaalkunsti segmendis ihaldatud luksusmudelina. LG MAGNIT 136-tollise mikro-LED-ekraani ja 97-tollise LG SIGNATURE OLED M juhtmevaba teleri vahele paigutatud ekraan pakub muljetavaldavat vaatamiskogemust, mis ületab ootused.

Kopsaka hinnasildiga 237,000 4 dollarit varustatud LG MAGNIT pakub silmapaistvat värvide taasesitamist, selgust ja kontrasti. Selle 0.6K eraldusvõime, XNUMX mm pikslite vahe ja tipptasemel kiip-plaadi (COB) LED-tehnoloogia tagavad terava ja elava ekraani. Lisaks on ekraanil tehisintellektiga täiustatud töötlus ja see töötab kasutajasõbralikul webOS-i nutiteleri platvormil.

LG MAGNITi üks tähelepanuväärne omadus on selle Micro LED-ekraan. See uuenduslik tehnoloogia, mis põhineb LG täiustatud otsevaate valgusdioodi (DVLED) tehnoloogial, pakub individuaalseid valgusallikaid igale 8 miljonile pikslile. See võimaldab ekraanil saavutada puhtaid musti ja kõrget kontrastsust, lülitades pikslid välja mustades pildipiirkondades. HDR 10 ja HDR 10 Pro ühilduvusega LG MAGNIT pakub täiustatud dünaamilist ulatust veelgi kütkestavamaks visuaalseks kogemuseks.

LG MAGNITi paigaldamine on tehtud LG MAGNITi sertifitseeritud integraatorite jaoks uskumatult mugavaks. Ekraani lihtne kahe korpusega disain võimaldab kiiret ja tõhusat seadistamist, ületades teiste modulaarsete LED-kuvarite paigaldusprotsessi. Lisaks on ekraan integreeritud AirPlay 2 ja Miracasti tehnoloogiaga, võimaldades juhtmevaba voogesitust erinevatest seadmetest, sealhulgas iOS, Android, macOS ja Windows 10.

Oma laiaulatuslike ühenduvusvõimalustega pakub LG MAGNIT välisseadmete ühendamisel paindlikkust. Sellel on neli HDMI-sisendit, digitaalne heliväljund, kaks USB-porti, RS232C-port ja palju muud. Ekraanil on isegi eelsalvestatud populaarsed voogesitusrakendused, nagu YouTube, Disney+ ja Prime Video, muutes esialgse seadistamise imelihtsaks.

Luksusliku koduse meelelahutuse elamuse täiendamiseks sisaldab LG MAGNIT tuntud kaubamärgi Bang & Olufseni helisüsteeme. See partnerlus tagab erakordse helikvaliteedi, et täiendada vapustavat visuaali.

2-aastase põhigarantiiga, mida saab pikendada 5 aastani, tagab LG MAGNIT, et kliendid saavad oma investeeringut südamerahuga nautida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et LG MAGNIT 4K Ultra HD ekraan pakub luksusmajaomanikele ületamatut visuaalset kogemust. Oma suure suuruse, arenenud tehnoloogia, sujuva paigaldusprotsessi ja muljetavaldavate funktsioonidega seab see ekraan kodusele meelelahutusele uue standardi.

Allikad:

– LG Electronics (www.lg.com)

– CEDIA Expo (www.cediaexpo.com)