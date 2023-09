La-Z-Boy keskendub konkurentsis püsimiseks kliendikesksusele

Ikooniline mööblibränd La-Z-Boy on esimest korda oma peaaegu 100-aastase ajaloo jooksul palganud Jorge Calvachi teadmiste direktoriks, et luua tarbijate ülevaate funktsioon. Calvachi usub, et igas tööstusharus, sealhulgas mööblitööstuses, on uus konkurentsieelis tarbijakesksus.

Üks väljakutse, millega La-Z-Boy silmitsi seisab, on see, et sellel on tarbijatega mitu kontaktpunkti erinevate kanalite kaudu ja kliendikogemus on tavaliselt hübriidne. Calvachi leidis, et tarbijatel kulub mööbli ostmiseks kauem aega, kuna veebis sirvimine, millele järgneb mugavuse testimine poes, on reisi oluline osa. Kogemused digitaalse ja poe vahel pole aga olnud järjepidevad.

Selle väljakutse lahendamiseks loob Calvachi kliendikogemust pakkuva InMomenti abiga kliendikogemuse keskuse. Nad koondavad digitaalkanalite andmeid lähtepunktina ja lisavad järk-järgult andmeid muudest puutepunktidest. Eesmärk on omada terviklikku vaadet kliendi teekonnale, et teha paremaid organisatsioonilisi otsuseid.

Kuigi tehniline rakendamine ei pruugi olla keeruline, on lahenduse kasutuselevõtt pikaajalise organisatsiooni sees tõeline väljakutse. Calvachi ja InMoment on keskendunud sidusrühmadelt sisseostu hankimisele, et tagada edukas rakendamine.

La-Z-Boy edu ülim mõõdupuu on kliendile täieliku kogemuse pakkumine, mitte ainult konversioonidele ja tulude kasvule keskendumine.

