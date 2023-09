KPMG asutab tehisintellekti ja digitaalse innovatsiooni grupi, nimetab Steve Chase'i aseesimeheks

By

USA auditi-, maksu- ja nõustamisfirma KPMG LLP teatas AI ja digitaalse innovatsiooni grupi loomisest, mida hakkab juhtima äsja ametisse nimetatud aseesimees Steve Chase. See samm rõhutab KPMG pühendumust uute tehnoloogiate omaksvõtmisele ja innovatsiooni edendamisele ettevõttes.

Tehisintellekti ja digitaalse innovatsiooni grupi asutamine toimub ajal, mil tehisintellekt (AI) hakkab häirima erinevaid tööstusharusid, sealhulgas professionaalseid teenuseid. KPMG tunnistab siiski, et tehisintellekti vastutustundlik rakendamine võib pakkuda ka olulisi kasvuvõimalusi.

„AI häirib KPMG-d ja professionaalseid teenuseid, kliente erinevates tööstusharudes ja ühiskonda laiemalt; vastutustundlik tehisintellekt pakub aga ka tohutuid võimalusi,” ütles KPMG juhatuse esimees ja tegevjuht Paul Knopp.

Steve Chase juhib oma uues rollis jõupingutusi, et investeerida klientidele uutesse teenustesse ja lahendustesse ja inkubeerida neid, integreerida esilekerkivaid tehnoloogiaid olemasolevatesse teenustesse, muuta sisemisi toiminguid ning tagada, et KPMG säilitab juhtiva juhtimise ja tehisintellekti vastutustundliku kasutamise.

Chase jälgib ka KPMG tehisintellekti tippkeskust, mis hõlmab KPMG tehisintellekti klienditeenuseid, AI Innovation Labi ning vastutustundliku kasutamise põhimõtteid ja eeskirju.

"Täna on KPMG jaoks veelahelik hetk ja mul on au selle uue rolli vastu võtta," ütles Chase. "Meil on maailmatasemel meeskond, kes kiirendab innovatsiooni KPMG-s, keskendudes kiireloomulisele ja kogu ettevõttele sellele, kuidas KPMG-d AI, andmete ja areneva tehnoloogia süsteemse kasutuselevõtu kaudu muuta."

See teadaanne järgneb mitmele muule olulisele KPMG sammule tehisintellekti omaksvõtmiseks. Nende hulka kuuluvad generatiivsete tehisintellekti võimaluste juurutamine kõigile töötajatele, võimaldades neil töötada kiiremini ja strateegilisemalt, ning laiendatud liidud Google'i ja Microsoftiga.

Steve Chase juhtis varem KPMG nõustamispraktikat viimase kümnendi jooksul ning tema üleminekul tehisintellekti ja digitaalse innovatsiooni gruppi saab Atif Zaimist KPMG Advisory järgmine nõustamisjuht.

KPMG LLP on KPMG ülemaailmse organisatsiooni USA ettevõte, mis tegutseb 143 riigis ja territooriumil üle maailma. KPMG on laialdaselt tunnustatud oma pühendumuse eest ühiskondlikule tööle, kaasamisele ja mitmekesisusele ning lapsepõlve kirjaoskamatuse väljajuurimisele.

Allikad:

– KPMG LLP