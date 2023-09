Kerala eesmärk on täielik digitaalne kirjaoskus

Kerala, esimene osariik Indias, mis saavutas täieliku kirjaoskuse, on nüüd keskendunud täieliku digitaalse kirjaoskuse saavutamisele, ütleb üldharidusminister V. Sivankutty. Rahvusvahelise kirjaoskuse päeva tähistamisel riigi tasandil rõhutas Sivankutty digitaalse kirjaoskuse olulisust tänapäeva tehnoloogilises arengus. Ta mainis, et haridussektor on edukalt säilitanud kirjaoskuse katvuses saavutatud edu, kuid digitaalne kirjaoskus on muutunud tänapäeva maailmas edu saavutamiseks hädavajalikuks.

Riik on riikliku kirjaoskuse missiooni kaudu digitaalse kirjaoskuse parandamiseks ette võtnud mitmeid projekte. Täieliku digitaalse kirjaoskuse projekti algfaasi eesmärk on tõsta kaheksas ringkonnas Scheduled Castes ja Scheduled Tribes pärit õppijate kirjaoskuse standardeid. Tegeledes naiste haridusliku ja sotsiaal-kultuurilise ebavõrdsusega nendes marginaliseeritud kogukondades, loodab projekt anda üksikisikutele mõjuvõimu ja ületada digitaalset lõhet.

Osariigi haridusuuringute ja koolituse nõukogu (SCERT) direktor Jayaprakash RK juhtis seda funktsiooni, mis näitab valitsuse pühendumust digitaalse kirjaoskuse edendamisele. Teised ürituse peaesinejad olid Samagra Shiksha Kerala osariigi projektidirektor Supriya AR, osariigi haridustehnoloogia instituudi (SIET) Kerala direktor B. Aburaj, osariigi avatud ja elukestva hariduse nõukogu (SCOLE) Kerala aseesimees P. Pramod ja osariik Literacy Mission Authority direktor AG Oleena.

Keskendudes digitaalsele kirjaoskusele, astub Kerala järjekordset sammu kaasava ja volitatud ühiskonna loomise suunas. Nende algatustega on riigi eesmärk anda oma kodanikele vajalikud oskused digiajastu pakutavate võimaluste kasutamiseks, edendades veelgi haridust ja sotsiaal-majanduslikku arengut.

