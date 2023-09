Petturile määrati 500,000 XNUMX dollarit autoriõigusel põhinevat kahjutasu ja ta keelati Bungie Gamesist

Kokkuvõte: Kohtunik on andnud mängu Destiny 2 seeriapetturile korralduse maksta 500,000 2,000 dollarit autoriõigusel põhinevat kahju ja määrata talle alaline Bungie mängude ostmise, mängimise või voogesituse keeld. Nõusolekuotsuses, milles mõlemad pooled kokku leppisid, leiti, et kostja poolt petutarkvara kasutamine mängus rikkus föderaalset autoriõiguse seadust. Kohtunik määras ka täiendava kahjutasu kostjale uute kontode loomise eest keeldudest kõrvalehoidmiseks ja iga volitamata sisselogimise eest, mille tulemuseks oli kokku vähemalt XNUMX dollarit sisselogimise kohta. Lisaks rahalistele karistustele on kostjal keelatud omada mänguga seotud petutarkvara, osta või müüa Bungie kontosid ja embleeme ning kasutada seotud URL-e ja veebisaite. Kohtuniku määrusega nõutakse ka, et kostja sulgeks kõik suhtlusvõrgustikud, videote jagamise või digitaalsete sõnumite kontod, mis on mõeldud tema petmistegevuse reklaamimiseks või arutamiseks.

Märkimisväärses otsuses, millel võib olla tagajärgi mängupetturitele, otsustas kohtunik mängu Destiny 2 arendaja Bungie kasuks hagis seeriapetturi vastu. Kostja Luca Leone oli mitmest kontokeelust kõrvale hoidnud ja isegi ähvardanud Bungie töötajaid. Kohtunik Richard Jones leidis, et Leone petutarkvara kasutamine kujutas endast Destiny 2 autoriõiguste rikkumist.

Kohtuniku otsus keskendus petutarkvara "graafilisele ülekattele" ja selle "inject[ed] koodi" kasutamisele, mis peeti tekitamaks volitamata tuletatud teost, mis rikkus föderaalset autoriõiguse seadust. Kohtuotsuse kogusumma oli 500,000 150,000 dollarit kahjutasu, millest mõlema rikutud teose eest määrati XNUMX XNUMX dollarit.

Leone katsed keeldudest mööda hiilida ja volitamata mängus osaleda aitasid määratud kahju veelgi suurendada. Loodes uusi kontosid ja üritades alaealisena mängu litsentsilepingust loobuda, rikkus Leone iga järgneva sisselogimisega Bungie autoriõigusi. Kohtuniku määrus nägi ette 2,000 dollari suuruse lisakahju iga "vähemalt 100" sellise sisselogimise eest.

Kohtuotsusega ei määrata mitte ainult olulisi rahalisi karistusi, vaid see hõlmab ka Leone'i püsivat keeldu Bungie mängudele juurde pääseda. See keeld laieneb Bungie mängude ostmisele, allalaadimisele, mängimisele, voogesitamisele ja nendega suhtlemisele. Samuti on Leonel keelatud mänguga seotud petutarkvara omamine või reklaamimine, samuti Bungie kontode ja embleemide ostmine või müümine. Lisaks peab Leone lõpetama oma ebaseadusliku äritegevusega seotud URL-ide ja veebisaitide kasutamise.

Kohtuotsuse täitmise tagamiseks peab Leone keelama, eemaldama või sulgema kõik tema kontrolli all olevad sotsiaalvõrgustike, videote jagamise või digitaalsete sõnumite kontod, mis on pühendatud tema petmistegevuse reklaamimisele või selle üle arutlemisele.

See otsus on hoiatuseks mänguringkondade petturitele ja toob esile õiguslikud tagajärjed, mis võivad tuleneda autoriõiguste rikkumisest ja petutarkvara väärkasutamisest.

Mõisted:

– Petutarkvara: programmid või skriptid, mida kasutatakse videomängus ebaausa eelise saamiseks, rikkudes sageli mängu teenusetingimusi.

– Autoriõiguste rikkumine: autoriõigusega kaitstud materjali, näiteks mängutarkvara, loata kasutamine ilma autoriõiguse omaniku loata.

Allikad:

– Allikaartikkel, mille on kirjutanud Kyle Orland Ars Technica jaoks