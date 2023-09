IPhone 15 võib Hiina valitsusega silmitsi seista väljakutsetega ja materiaalsete uuenduste puudumisega, ütleb JP Morgan

By

Investeerimisfirma JP Morgan muutis oma arvamust Apple'i eelseisva iPhone 15 tootevaliku kohta, väites, et ostjate meelitamiseks pole olulisi täiustusi. Ettevõte tõstis algselt Apple'i sihthinna augustis 235 dollarini, kuid on nüüd loobunud oma tõusvast arvamusest ja langetanud sihthinna 230 dollarile. JP Morgan usub, et iPhone 15 helitugevuse tsüklit juhivad peamiselt olemasoleva kasutajabaasi asendamised ja täiendused, mitte materiaalsed uuendused.

JP Morgani sõnul märkab tavatarbija tõenäoliselt muutust ainult uuendatud korpuses, kuna iPhone 15-l on Pro mudelite jaoks roostevaba terase asemel titaanist korpus. Ettevõte soovitab, et Apple võib rikkama tootevaliku säilitamiseks rakendada hinda kõigil tasanditel. JP Morgan usub, et kõigi iPhone'ide, mitte ainult Pro-mudelite hindade tõstmine hoiab ära hinnalõhe suurenemise ja julgustab tarbijaid valima kallimaid seadmeid.

JP Morgan tunnistab ka, et hiljutine iPhone'ide keeld Hiina valitsuse töötajate seas ja Huawei Mate 60 Pro turuletoomine võivad Apple'i turuosale Hiinas väljakutseid seada. Samas ei eelda ettevõte, et need piirangud oluliselt mõjutaksid mahu väljavaadet, kuna varasemad piirangud ei ole tarbijate ostukäitumist muutnud. Sellest hoolimata viitab JP Morgan, et piirangud muudavad Apple'i Hiinas turuosa jätkamise raskemaks.

JP Morgan põhjendab oma otsust hinnasihti langetada iPhone'i madalate mahtude ootuste ja mitmekordse vastutuulega. Ettevõte märgib, et iPhone 15 turuletulekuni on investorite elevus võrreldes varasemate aastatega väiksem tarbijate kulutuste piiramise ja konkurentsitihedama maastiku tõttu. Kui enamik analüütikuid ennustab hinnatõusu ainult Pro mudelitele, siis JP Morgan eeldab, et hinnad tõusevad kõigis iPhone'ides.

Allikad:

JP Morgan

AppleInsider