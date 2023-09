Jaapani FSA teeb digitaalsete varadega tegelevate ettevõtete jaoks ettepaneku maksumuudatuste kohta

Jaapani finantsregulaator Financial Services Agency (FSA) on teinud ettepaneku maksuseadustikus mitmeid muudatusi, et luua soodsam keskkond plokiahela tehnoloogia kasutuselevõtuks. Üks peamisi ettepanekuid on kodumaiste ettevõtete digitaalsete varade aastalõpu realiseerimata tulumaksu kaotamine.

Praegu peavad Jaapani juriidilised isikud oma digitaalsete varade väärtuse suurenemise pealt makse maksma, isegi kui neid varasid ei ole muudetud fiat-valuutasse. See on vastupidine paljudele teistele jurisdiktsioonidele, kus ettevõtteid maksustatakse ainult siis, kui nad müüvad või vahetavad digitaalseid varasid fiati vastu.

Finantsinspektsiooni ettepaneku eesmärk on vabastada kodumaised ettevõtted selle iga-aastase realiseerimata kasumi maksukoormusest. Sellega loodab agentuur motiveerida rohkem ettevõtteid investeerima digitaalsete varade ja plokiahela sektoritesse.

See samm on vastuseks Jaapani digitaalsete varade eestkõnelejate maksureformi üleskutsele. Valitsusväline lobitöörühm Jaapani Blockchain Association (JBA) on propageerinud muudatusi, et leevendada kodumaise digitaalsete varade tööstuse maksukoormust. Nad pakkusid välja kolm peamist muudatust, millest üks on kooskõlas FSA ettepanekuga kaotada aastalõpu realiseerimata tulumaks digitaalseid varasid omavatelt ettevõtetelt.

Seda FSA ettepanekut toetavad tõenäoliselt nii majandus-, kaubandus- ja tööstusministeerium kui ka Jaapani peaminister Fumio Kishida, kes on väljendanud oma valitsuse pühendumust Web3 ja plokiahela sektorite toetamisele.

See Jaapanis digitaalsete varadega tegelevate ettevõtete maksureformide suunas liikumine peegeldab valitsuse tunnustamist plokiahela tehnoloogia tähtsuse kohta ja soovi luua selle kasutuselevõtuks soodsam keskkond.

