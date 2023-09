Investorid on Apple'i eelseisva iPhone'i turuletoomise suhtes skeptilised

JPMorgani analüütiku Samik Chatterjee sõnul seisab Apple silmitsi väljakutsega, kuna investorid säilitavad pessimistlikud väljavaated ettevõtte eelseisva iPhone'i turuletoomise suhtes. Chatterjee kordas oma ülekaalulisuse reitingut Apple'i aktsiatele, kuid muutis oma hinnasihiks 230 dollarit, mis on 5 dollari võrra odavam. Vaatamata langusele pakub uus prognoos siiski potentsiaalset 30% tõusu eelmise päeva sulgemishinnast.

Chatterjee selgitas oma märkuses, et aktsiate tootlus ülejäänud aasta jooksul sõltub investorite praeguste madalate ootuste ületamisest seoses iPhone 15 turuletoomisega. Apple'i aktsiad on selles kvartalis juba langenud ligi 8.5%, kusjuures märkimisväärne osa kahjumist tekkis sel nädalal, kuna aruanded viitavad sellele, et Hiina valitsuse töötajatel võidakse keelata iPhone'ide kasutamine.

Isegi kui tulevane iPhone'i turuletoomine ületab investorite madalaid ootusi, usub Chatterjee, et aktsia kasvupotentsiaal ülejäänud 2023. aastaks on piiratud. Selle põhjuseks on Apple'i hea tulemus aasta alguses ja kasumikordaja, mis on ligikaudu 61% suurem kui 2019. aasta teisel poolel.

Chatterjee tõmbas paralleeli eelmise stsenaariumiga, kui Apple'i aktsiad ületasid investorite madalaid ootusi iPhone 11 suhtes. Ta mainis, et kuna iPhone 15-l ei ole olulisi uuendusi, on tarbijate nõudluse põhjuseks eelkõige soov asendada. või uuendada olemasolevaid mudeleid. Chatterjee soovitas, et kõigi iPhone'i mudelite hinnatõus, selle asemel, et sihtida ainult Pro-mudeleid, võib motiveerida tarbijaid valima kallimaid seadmeid.

Vaatamata nendele lähiaja väljakutsetele säilitas Chatterjee positiivse väljavaate Apple'i iPhone'i ja teenuste tulude osas. Ta tuvastas erinevad katalüsaatorid, mis võiksid aidata kaasa tulude kasvule ja üldisele potentsiaalile, nagu ettevõtte ümberkujundamine teenusteks, paigaldatud baasi kasv, tehnoloogiline juhtpositsioon ja paindlik kapitali kasutamine.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Apple'i aktsiad on hiljuti silmitsi seisnud tagasilöökidega, usub Chatterjee, et on veel kasutamata kasvu- ja finantspotentsiaali valdkondi, mida investorid praegu alahinnavad. Arvestades kahekohalist kasumi kasvu ja aktsiate võimalikku ümberhindamist, jääb Chatterjee Apple'i tulevikuväljavaadete suhtes optimistlikuks.

