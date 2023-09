Qualcomm tarnib Apple'i tulevaste nutitelefonide turuletoomiseks Snapdragon 5G modemeid

Mobiilikiipide tarnija Qualcomm on saavutanud kokkuleppe tehnoloogiahiiglase Apple'iga tarnida Snapdragon 5G Modem RF Systems nutitelefonide turuletoomiseks aastatel 2024–2026. See partnerlus sõlmitakse ajal, mil Apple seisab Hiinas silmitsi väljakutsetega ja selle eesmärk on tugevdada oma tarneahelat teistes piirkondades. . Kuigi Qualcomm tehingu väärtust ei avaldanud, oletavad eksperdid, et see on väärt miljardeid dollareid.

See uus leping põhineb 2019. aastal Qualcommi ja Apple'i vahel sõlmitud eelmisel lepingul, mis lahendas kahe ettevõtte vahelise juriidilise lahingu. Reutersi andmetel sõlmitakse selle tehingu tarneleping sel aastal. See tähendab, et tulevased iPhone'id, millest Apple teatab, on viimased, mis eelmise lepingu alusel välja antakse.

Qualcommi ja Apple'i koostöö on kiibitööstuses märkimisväärne, kuna Qualcomm on juhtiv mobiilikiipide pakkuja, samas kui Apple'il on nutitelefonide turul märkimisväärne osa. UBS-i analüütikute hinnangul teenis Qualcomm 7.26. aastal Apple'ile kiipe tarnides ligikaudu 2022 miljardit dollarit.

Kindlustades Qualcommi Snapdragon 5G Modem RF Systems tarnimise, soovib Apple lisada oma tulevastesse nutitelefonide mudelitesse tipptasemel 5G tehnoloogia. Snapdragon 5G modemi raadiosagedussüsteemid pakuvad täiustatud funktsioone ja jõudlust, võimaldades Apple'il pakkuda kasutajatele paremat ühenduvust ja kiiremat andmesidekiirust.

Üldiselt tugevdab see partnerlus Qualcommi positsiooni mobiilikiibitööstuse võtmeisikuna ja tagab Apple'ile juurdepääsu täiustatud kiibitehnoloogiale nende eelseisvate nutitelefonide väljalasete jaoks.

