Iisraeli keskpank kaalub digitaalse seekli emiteerimist

Iisraeli keskpank Iisraeli keskpank uurib võimalust anda välja digitaalne seekel, et parandada riigi maksesüsteeme. Kuigi otsust digitaalse seekli käivitamiseks pole veel tehtud, on keskpank jätkuvalt pühendunud digitaalsete valuutade piiri nihutamisele.

Keskpank alustas 2021. aasta novembris uurima ja ette valmistama digitaalseekli võimalikku emissiooni, et luua tõhusam maksesüsteem. Iisrael oli algselt kaalunud keskpanga digitaalse valuuta (CBDC) emiteerimist 2017. aasta lõpus ja hiljutine keskendumine digitaalsele seeklile on kooskõlas arenenud majanduste ülemaailmsete suundumustega.

Iisraeli keskpanga president Amir Yaron teatas, et digitaalse seekli väljastamise otsus on endiselt lahtine, nagu enamikus arenenud majandustes. Keskpank on aga pühendunud CBDC uurimise esirinnas püsimisele ning maksesüsteemide ja finantssüsteemi kui terviku moderniseerimise jõupingutuste toetamisele.

Iisraeli keskpank on Sela projektis juba teinud koostööd oma Hongkongi kolleegi ja Rahvusvaheliste Arvelduste Pangaga. See projekt on näidanud jaemüügi CBDC teostatavust, ühendades juurdepääsetavuse, konkurentsi ja tugeva küberturvalisuse, säilitades samal ajal füüsilise sularaha eelised.

Digitaalne seekel võib suurendada konkurentsi Iisraeli finantssüsteemis, kus praegu domineerivad mõned suured pangad ja institutsioonid. Asekuberner Andrew Abir rõhutas vajadust võrdsete tingimuste järele, mis võimaldavad uutel tulijatel pakkuda finantstooteid. Hiljutine intressimäärade tõus on toonud esile olemasolevate pankade piirangud intressitõusude suunamisel klientide saldodele, mis on põhjustanud avalikkuse rahulolematust.

Iisraeli keskpank tunnistab majanduse kiiret digitaliseerumist ja näeb digitaalse seekli võimalikke eeliseid. Rakendamise korral on keskpanga eesmärk seada digitaalsete tehingute puhul esikohale privaatsus, tagades vähemalt samaväärse privaatsuse olemasolevate digitaalsete makseviisidega.

Kuigi otsus digitaalse seekli kohta pole veel lõplikult vormistatud, uurib Iisraeli keskpank aktiivselt võimalusi ja püsib CBDC teadus- ja arendustegevuse esirinnas.

