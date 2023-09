Iisraeli keskpank kaalub maksesüsteemide moderniseerimiseks digitaalseekeli väljastamist

By

Iisraeli keskpank Iisraeli keskpank liigub edasi plaanidega võtta kasutusele digitaalne seekel, et tõhustada riigi maksesüsteeme. Kuigi pank peab veel tegema lõplikku otsust digitaalseekli kasutuselevõtu kohta, on ta endiselt pühendunud digitaalse valuuta uurimise esirinnas püsimisele ning maksesüsteemide ja kogu finantssüsteemi kui terviku ettemakse tegemise toetamisele.

Iisraeli keskpank on alates 2021. aasta novembrist viinud läbi uuringuid ja valmistunud digitaalse seekli võimalikuks emiteerimiseks. Selle algatuse ajendiks on vajadus tõhusama maksesüsteemi järele, kuna pank tunnistas keskpanga digitaalse valuuta (CBDC) potentsiaalseid eeliseid. ) juba 2017. aastal.

Iisraeli keskpanga president Amir Yaron rõhutas, kui oluline on majanduse digitaliseerimisega sammu pidada ja kaotada vahe teiste arenenud majandustega. Ta rõhutas ka, et kui Iisrael peaks kasutusele võtma digitaalse seekli, seab ta prioriteediks privaatsuse taseme, mis on võrreldav olemasolevate digitaalsete makseviiside pakutavaga või potentsiaalselt kõrgem.

Asekuberner Andrew Abir rõhutas digitaalse seekli potentsiaali, et tuua Iisraeli finantssüsteemi, kus praegu domineerivad mõned suured pangad ja institutsioonid, rohkem konkurentsi. Võrdseid võimalusi pakkudes võib CBDC võimaldada uutel turule tulijatel pakkuda finantstooteid ja -teenuseid.

Iisraeli Panga Sela projekt, mis viidi läbi koostöös Hongkongi rahandusameti ja Rahvusvaheliste Arvelduste Pangaga, on näidanud CBDC jaemüügi teostatavust. See projekt keskendub juurdepääsetavuse, konkurentsi ja küberturvalisuse meetmete kombineerimisele, säilitades samal ajal füüsilise sularaha eelised.

Keskpank kaalub digitaalse seeklit vastusena avalikkuse nõudmisele õiglasema finantssüsteemi järele. Hiljutine intressimäärade tõus tõi esile vajaduse suurendada konkurentsi, kuna kommertspangad ei kandnud intressimäärade tõusu täielikult oma klientide saldodesse, mis tõi kaasa avalikkuse vastureaktsiooni.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Iisraeli keskpank ei ole veel teinud kindlat otsust digitaalse seekli väljaandmise kohta, tegeleb ta aktiivselt digitaalse valuuta uurimise ja arendamisega, et ajakohastada maksesüsteeme ja edendada konkurentsivõimelisemat finantsmaastikku riigis.

