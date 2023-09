Kas on olemas Tales of Arise Anime kohandamine? Võimaluste uurimine

Kriitikakiidetud JRPG Tales of Arise fännid ootavad pikisilmi uudiseid võimaliku anime kohandamise kohta. Tales of Arise on vallutanud mängijate südamed kogu maailmas oma kütkestava narratiivi ja vapustava visuaaliga, sealhulgas tuntud stuudio Ufotable animeeritud stseenidega.

JRPG ehk Jaapani rollimäng on Jaapanist pärit videomängu tüüp, mis on tuntud oma keskendumise poolest lugudele ja seiklustele fantaasiamaailmades. Nendel mängudel on käigupõhine võitlus ja neid iseloomustab värvikas kunstiteos.

Tales of Arise räägib loo Renast, planeedist, mida on 300 aastat valitsenud selle elanikud. Mäng jälgib kahe inimese – Alpheni ja Shionne’i – teekonda, kes üritavad oma saatust muuta ja oma tulevikku ümber kirjutada.

Kuigi sarjal Tales of Arise on rikkalik pärand videomänge, millest mõned on kohandatud OVA-ks ja teleseriaalideks, jäävad fännid mõtlema, kas Tales of Arise'i anime kohandamine on töös. Hiljutises intervjuus teatas Talesi sarja produtsent Yusuke Tomizawa, et alates 3. septembrist 2023 ei ole Tales of Arise'i anime adaptatsiooni kohe plaanis.

Tomizawa selgitas, et mäng oli loodud interaktiivseks kogemuseks ning mänguviis, tegelastega suhtlemine ja mängijate valikud on selle võlu lahutamatud osad. Neid elemente ei pruugita animeeritud seeriateks sujuvalt tõlkida.

Tomizawa väljendas aga meeskonna avatust anime kohandamise võimalusele tulevikus. Kuigi praegu pole konkreetseid plaane, võivad fännid siiski loota potentsiaalsele anime kohandamisele ja peaksid ootama ametlikke teateid Bandai Namco või Ufotable'i poolt, mis mõlemad on potentsiaalsed stuudiod Tales of Arise'i animeerimiseks.

Vahepeal saavad fännid jätkata Tales of Arise'i rikkaliku jutuvestmise ja elava universumiga sukeldumist, kogedes mängu omal nahal. Anime kohandamise puudumine võib jätta fännid igatsema enamat, kuid keskendutakse endiselt kaasahaarava mängukogemuse pakkumisele.

